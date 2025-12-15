جنود الاحتلال يطلقون النار على مستوطن بالخطأ في الضفة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين، بأن جنودا أطلقوا النار على شخص في محطة وقود في كدوميم بين قلقيلية ونابلس في الضفة الغربية، بعد اشتباه بأنه فلسطيني يحاول تنفيذ عملية طعن.

وتبين لاحقا أن المصاب في إطلاق النار مستوطن إسرائيلي، حيث أكدت الإذاعة الإسرائيلية أنه لا عملية طعن قرب كدوميم والجنود أطلقوا النار بالخطأ على مستوطن وأصابوه بجروح خطرة.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن المصاب فتى يهودي مضطرب عقليا، وأنه لوح بسكين باتجاه جنود قوة عسكرية كانت في المكان، مما دفع الجنود إلى إطلاق النار عليه.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بأن الفتى نقل إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية وهو مصاب بجروح بالغة الخطورة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته الأمنية والعسكرية في الضفة الغربية، وأدت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية إلى استشهاد ما لا يقل عن 1094 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا، وفق أرقام رسمية فلسطينية.