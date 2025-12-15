أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: نتنياهو تحول إلى منبوذ دولي

كشف موقع أكسيوس الإخباري الأميركي عن أن البيت الأبيض بعث رسالة شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ندد فيها بمقتل القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) رائد سعد.

وأشار أكسيوس -نقلا عن مسؤولين أميركيين- إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اعتبرت أن "اغتيال القيادي بحماس رائد سعد انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار"، وأكد أن "الحكومة الإسرائيلية لم تخطر واشنطن أو تستشرها قبل اغتيال القيادي بحماس رائد سعد".

كما نقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "البيت الأبيض عبر عن استيائه من اغتيال القيادي رائد سعد، لكنّ رسالته كانت أقل حدة".

وزعم الموقع أن الإدارة الأميركية تشعر بالإحباط من نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب في غزة والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، حيث يشعر كل من وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الأميركي للمنطقة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر "بإحباط شديد من نتنياهو"، وفقا لأكسيوس.

ونقل عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "نتنياهو تحول خلال العامين الماضيين إلى منبوذ دولي"، مشيرا إلى أن "قادة المنطقة لا يثقون بنتنياهو ولديهم اعتراضات واسعة على أي تواصل معه".

جاءت تلك التسريبات قبل زيارة منتظرة لنتنياهو للولايات المتحدة، حيث سيلتقي ترامب في فلوريدا يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

لبيد ينتقد نتنياهو

من جانب آخر، أكد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن نتنياهو "أصبح وصمة عار على إسرائيل في جميع أنحاء العالم".

وقد وجه لبيد انتقاداته تلك بعدما قام رئيس الكنيست أمير أوحانا، في وقت سابق اليوم الاثنين، باصطحاب رئيس مجلس نواب باراغواي راؤول لاتوري إلى المحكمة المركزية في تل أبيب للقاء نتنياهو الذي يحاكم بتهم الفساد.

وكانت مقاطع فيديو أظهرت مصافحة نتنياهو لرئيس مجلس نواب باراغواي في المحكمة بتل أبيب.

وقال لبيد في تدوينة على منصة إكس "بدلا من إحضار رئيس برلمان باراغواي إلى نير عوز (مستوطنة محاذية لقطاع غزة تعرضت لهجوم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول)، جلبوه إلى جلسة المحكمة. هذا عار".

إعلان

وأضاف "عندما قلت إن أوحانا رئيس نصف الكنيست، شعر بالإهانة، وهذا بالضبط ما يعنيه أن تكون رئيسا لنصف الكنيست. لماذا يورطه (لاتوري) في محاكمة رئيس الوزراء".

وتابع لبيد أن "نتنياهو أصبح وصمة عار على إسرائيل في جميع أنحاء العالم".