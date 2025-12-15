صحافة عالمية: اغتيال قادة حماس لا يحدث تحولا إستراتيجيا ولا يقوض الحركة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن اغتيال رعد سعد، أحد أبرز قادة الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يعد إنجازا أمنيا تكتيكيا لكنه لا يحدث تحولا إستراتيجيا.

وذهبت الصحيفة إلى أن سياسة تصفية القادة لم ترفق بخطة سياسية واضحة لمستقبل غزة، ما يتيح لحماس إعادة تنظيم صفوفها وتعويض خسائرها باستغلال وقف إطلاق النار لإعادة بناء قدراتها العسكرية وتجنيد عناصر جديدة.

وحول الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة أبرزت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الفيضانات والوحل والبرد تزيد من معاناة سكان غزة بعد العاصفة التي ضربت القطاع هذا الأسبوع.

ونقلت الصحيفة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن نحو مليون و300 ألف فلسطيني يفتقرون إلى المأوى المناسب، وأن أكثر من 100 ألف تضرروا من العاصفة التي أغرقت أكثر من 200 موقع نزوح.

وفي سياق متصل، انتقدت صحيفة "لوموند" الفرنسية في مقال بعنوان "الحصيلة القاتمة لوقف إطلاق النار في غزة" قتل إسرائيل نحو 400 فلسطيني في القطاع.

وسرد المقال أوجه المعاناة بين النزوح وغياب المأوى ونقص أبسط متطلبات الحياة، مؤكدا على أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب متعثرة.

الحملة على الأونروا

وفيما يتعلق بالحملة الإسرائيلية على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، انتقد الكاتب جدعون ليفي في "هآرتس" الإسرائيلية الحملة "المجنونة" على الوكالة، معتبرا أنها وصلت ذروتها بالاستيلاء على مقر الأونروا في القدس ورفع العلم الإسرائيلي فوقه.

ورأى ليفي أن الحملة تنبع من سبب عميق لن تعترف به إسرائيل: وهو أن الأونروا هي الداعم الرئيس للاجئين الفلسطينيين منذ عقود، وأن اللاجئين يمثلون آخر دليل على النكبة الفلسطينية.

وفي الأزمة الأوكرانية، رأى مقال في "الإندبندنت" أن بإمكان أوكرانيا الانتصار إذا أولى حلفاؤها اهتماما جديا بالدفاع.

إعلان

وتوقع الكاتب روبرت فوكس انهيار الاقتصاد الروسي تماما خلال 18 شهرا، مشددا على ضرورة مضاعفة جهود "تحالف الراغبين" بالأسلحة والتكنولوجيا والتدريب.

وأكد أن الحاجة الأكثر إلحاحا هي تحسين الدفاع الجوي للمدن الأوكرانية، داعيا إلى تسليم هذه الأسلحة في غضون أسابيع لا أشهر.