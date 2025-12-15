أظهرت صور أقمار صناعية استمرار الجيش الإسرائيلي في عمليات النسف والهدم للمنازل والمنشآت في المناطق التي يسيطر عليها، والمعروفة باسم “المناطق الصفراء”، في قطاع غزة.

وهذه الصور التي حصلت عليها وكالة “سند”، التُقطت في الفترة ما بين 5 نوفمبر/تشرين الثاني و13 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتُظهر تركز عمليات النسف في مناطق متفرقة، أبرزها حيا الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة.

وترد تقارير يومية حول استمرار عمليات النسف والتجريف والغارات الجوية التي تتركز على المربعات السكنية ضمن “المناطق الصفراء” التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، والتي تُقدَّر بقرابة 54% من مساحة قطاع غزة.

كما ترصد الصور تركز عمليات النسف في مناطق مختلفة من مدينة رفح جنوبا، بالإضافة إلى عمليات تدمير في منشآت زراعية شرقي دير البلح وسط القطاع.

39 نقطة عسكرية

وأنشأ الجيش الإسرائيلي نقطة عسكرية متقدمة في منطقة “الإدارة المدنية” الواقعة في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وتظهر صور الأقمار الصناعية تمهيد المنطقة ووضع الخيام والمعدات فيها، وتُضاف هذه النقطة إلى ما يقارب 39 نقطة عسكرية إسرائيلية نشطة داخل قطاع غزة، وذلك وفق تحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجرته “سند” بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

يذكر أنه في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

لكن إسرائيل لم توقف عمليات القصف والتدمير في المناطق التي تسيطر عليها منذ بدء هذا الاتفاق.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد أعلنت أن أكثر من 282 ألف منزل في غزة دُمر أو تضرر، وذلك خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، التي استمرت عامين، وخلفت أزيد من 70 ألف شهيد معظمهم نساء وأطفال.