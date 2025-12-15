رئيس بلديات غزة: المنخفض الجوي الجديد يهدد بكارثة

حذّر رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة يحيى السراج -اليوم الاثنين- من تداعيات خطرة مع دخول منخفض جوي جديد إلى القطاع، ووصفه بأنه "قد يكون أشد قسوة من سابقه"، في ظل الدمار الواسع وتقييد الاحتلال دخول مواد الإغاثة والطوارئ.

وقال السراج، الذي يشغل أيضا منصب رئيس بلدية غزة، إن "المنخفض الجوي الجديد دخل في وقت لم يتعافَ فيه القطاع من آثار المنخفض السابق، ونحذر من مخاطر كبيرة في ظل غياب المأوى الآمن وانعدام وسائل التدفئة".

وأكد السراج أن المخاطر تتضاعف مع استمرار الأحوال الجوية القاسية، محذرا من احتمالات متزايدة لغرق الخيام ومراكز الإيواء، خاصة في المناطق المنخفضة والمكتظة بالنازحين.

وأضاف رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة أن فرق الطوارئ في البلديات، بالتعاون مع الدفاع المدني، تعمل على مدار الساعة للحد من الأضرار، لكن نقص الوقود يشكل عائقا رئيسيا أمام تشغيل الآليات ومحطات الضخ.

وأشار إلى أن انهيارات محتملة تهدد المباني السكنية المتضررة التي يقيم فيها نازحون، لافتا إلى أن المنخفض السابق أدى لانهيار 13 مبنى وانتشال جثامين 11 فلسطينيا من تحت الأنقاض، حسب المكتب الإعلامي الحكومي.

وأوضح السراج أن المنخفض الأخير خلّف دمارا واسعا طال آلاف الخيام وأغرق مئات مراكز الإيواء، مما أدى إلى تشريد آلاف العائلات مجددا، في ظل نقص حاد في الآليات والوقود لدى البلديات، وعدم إدخال مواد البناء اللازمة لإصلاح البنية التحتية، خاصة شبكات تصريف مياه الأمطار.

ودعا السراج المؤسسات الدولية والأمم المتحدة والدول الوسيطة إلى التدخل العاجل لإدخال "الكرفانات" والمساكن المؤقتة، وتوفير مساعدات إغاثية عاجلة تشمل ملابس شتوية وأغطية ووسائل تدفئة، للتخفيف من معاناة الأهالي.

ومساء اليوم الاثنين، تسببت الأمطار الغزيرة المصاحبة للمنخفض في غرق مئات خيام النازحين وتطاير عدد كبير منها، خصوصا في منطقتي "الشاليهات" وتل الهوا غربي مدينة غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن مئات من خيام النازحين في مناطق عدة بقطاع غزة تعرضت للغرق مع تجدد هطول الأمطار الغزيرة على القطاع.

بعد انهيار عدد منها واستشهاد فلسطينيين.. المباني المتضررة في قطاع #غزة خطر يترصد حياة من يسكنونها خلال المنخفض الجوي، وسط منع الاحتلال إدخال المساعدات والبيوت الجاهزة#الجزيرة_رقمي pic.twitter.com/yEkV8hMQIX — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 15, 2025

ويعيش مئات آلاف الفلسطينيين أوضاعا مأساوية لافتقارهم لأدنى مقومات الحياة من خيام وأغطية وملابس شتوية تقيهم وأطفالهم أمطار الشتاء وبرده، وتفرض سلطات الاحتلال قيودا وعراقيل كبيرة أمام إدخال المعونات الإغاثية لسكان القطاع.

من جانبه، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن أكثر من ربع مليون نازح من أصل نحو 1.5 مليون يعيشون في خيام ومراكز إيواء بدائية لا توفر الحد الأدنى من الحماية.

وأوضح الثوابتة أن إسرائيل تمنع إدخال 300 ألف خيمة وبيت متنقل، وتغلق المعابر أمام مواد الإغاثة والطوارئ، رغم التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتسببت حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 في استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة نحو 171 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى دمار طال 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.