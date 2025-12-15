حفاة في البرد القارس.. شهادة أممية مؤلمة حول معاناة أطفال غزة

حذر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) جوناثان كريكس من أوضاع إنسانية "مقلقة للغاية" يعيشها أطفال قطاع غزة، في ظل المنخفض الجوي وسوء الأحوال الجوية، مؤكدا أن حجم الاحتياجات كبير للغاية.

وأكد كريكس -خلال حديثه للجزيرة- أن الحاجة الحقيقية تتمثل في إعادة بناء المنازل بشكل كامل باستخدام الخرسانة لمَن يعيشون في الخيام، مشددا على ضرورة توفير مأوى مناسب يحفظ كرامة الغزيين وأطفالهم.

وأضاف أن الأمطار التي تهطل بغزارة تتسبب في دخول المياه إلى الخيام، مما يعرّض الأطفال لمخاطر أكبر للإصابة بالأمراض وانتشارها.

وفي هذا السياق، أفاد مراسل الجزيرة بغرق مئات من خيام النازحين مع تجدد هطول الأمطار الغزيرة على القطاع الفلسطيني، الذي يحاصره الاحتلال الإسرائيلي، ويحتل أكثر من نصف مساحته بعد عامين من حرب إبادة.

وأوضح المراسل أن أوضاع النازحين في القطاع تتفاقم في ظل المنخفض الجوي العميق وهطول الأمطار وسط الرياح الشديدة، واصفا الوضع بالكارثي.

وعلى هامش زيارته مدينة غزة اليوم، قال المتحدث الأممي في فلسطين إنه شاهد أطفالا حفاة وقد تبللوا بالكامل، في طقس بارد ودرجات حرارة منخفضة، مشيرا إلى أن معظم هؤلاء الأطفال يعيشون داخل خيام، في ظروف معيشية "صعبة للغاية".

وحسب المتحدث، فإن هؤلاء الأطفال يعانون من أعراض الزكام، إلى جانب صعوبات كبيرة تتعلّق بالنظافة الشخصية، إذ لا يستطيعون الاستحمام، واصفا المشهد بأنه "محزن بشكل كبير".

وأشار إلى أنه أثناء وجوده على الطريق الساحلي، شاهد خيما اقتلعتها الرياح من أماكنها، في وقت كان يحاول فيه الأهالي وأطفالهم التمسك بها، معتبرا أن ذلك يجعل الوضع "مقلقا للغاية".

ووفق كريكس، فإن زيارته لغزة جاءت في إطار توزيع "يونيسيف" ملابس شتوية من أجل محاولة إبقاء الأطفال دافئين، شملت سترات وأحذية وقبعات وقفازات.

لكنّه شدد في المقابل على أن حجم الاحتياجات يفوق بكثير ما تم تقديمه، في ظل العدد الكبير من الأطفال الذين يعيشون في الخيام، ودمار معظم المباني، مؤكدا الحاجة إلى مضاعفة كميات الملابس الدافئة، وإيصال مزيد من المساعدات.

كما قال إن جهود "يونيسيف" لا تقتصر على توزيع الملابس الشتوية، مشيرا إلى أن المنظمة وزعت أيضا 600 ألف بطانية، و7 آلاف خيمة، إضافة إلى أغطية بلاستيكية واقية، لكنّه أقر بأن هذه الكميات "ليست كافية" في ظل حجم الاحتياجات وصعوبة المهمة خلال الظروف الحالية.

وتشهد مناطق عدة في غزة منذ أيام غرق مئات الخيام، جراء هطول الأمطار، وعاش النازحون في الخيام وضعا مأساويا، بسبب العجز ونقص الوسائل لدى الدفاع المدني.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن 12 شخصا لقوا حتفهم أو في عداد المفقودين، جراء سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الأخيرة، وإن 13 مبنى على الأقل انهارت، و27 ألف خيمة غمرتها المياه.