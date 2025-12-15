توغل إسرائيلي في ريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي

أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي نصب -اليوم الاثنين- حاجزا بين بلدتي جباتا الخشب وعين البيضة في ريف القنيطرة الشمالي (جنوبي سوريا) وفتش المارة والسيارات، كما توغلت قوة آخرى باتجاه قرية بريقة في الريف الجنوبي من المحافظة، بحسب وكالة "سانا".

وقالت قناة الأخبارية السورية إن جنود الاحتلال استجوبوا الأهالي على طريق جباتا الخشب/عين البيضة حول "آرائهم تجاه جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وفي وقت لاحق من مساء اليوم الاثنين قال مراسل الجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 3 مدنيين من قرية الحميدية بريف القنيطرة.

وأصبحت التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري شبه يومية، في الآونة الأخيرة، ولا سيما في القنيطرة، وتتخللها اعتقالات ونصب حواجز، مما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي ضد تل أبيب.

وأفادت وكالة "سانا" أن قوة للاحتلال مؤلفة من 3 آليات عسكرية توغلت أيضا، باتجاه قرية بريقة، وأقامت حاجزا، وانتشرت في محيط بئر المياه المعروف باسم "الكباس".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت أمس في قرية رويحينة بريف القنيطرة الجنوبي.

اعتداءات متنوعة

ورغم أن الحكومة السورية الحالية لا تشكل أي تهديد لتل أبيب، فإن الجيش الإسرائيلي شن أيضا غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

ومنذ 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة مع سوريا عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ويقول السوريون إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحد من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات بهدف تحسين الواقع الاقتصادي.

وتطالب سوريا -باستمرار- بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا تُرتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى ردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة لاتفاقية فض الاشتباك 1974.