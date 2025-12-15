تحذيرات من أمطار وسيول وتعليق الدراسة في دول عربية

تشهد دول عربية تقلبات مناخية واسعة النطاق تشمل أمطارا متفاوتة الشدة ورياحا نشطة وانخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، مما دفع السلطات المختصة إلى إصدار تحذيرات واتخاذ إجراءات احترازية للحد من الخسائر المحتملة.

وقررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب تعليق الدراسة اليوم الاثنين بعدد من المؤسسات التعليمية في 4 أقاليم، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المملكة.

وأوضحت الوزارة أن تعليق الدراسة يأتي ضمن سلسلة تدابير وقائية للحفاظ على سلامة التلاميذ والأطر التعليمية والإدارية، كما لم تستبعد اتخاذ قرارات إضافية في حال استمرار التقلبات الجوية أو تدهور الوضع المناخي.

وجاء القرار عقب نشرة صادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية حذرت فيها من أمطار قوية وتساقطات ثلجية كثيفة، إلى جانب رياح عاصفة يُتوقع أن تستمر حتى بعد غد الأربعاء في عدد من مناطق البلاد، في ظل موجة برد وتقلبات مناخية وُصفت بالاستثنائية.

وخلفت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة آسفي غربي المغرب مساء أمس الأحد -حسب السلطات- مقتل 21 شخصا وإصابة آخرين، إضافة إلى تسجيل أضرار مادية كبيرة شملت منازل ومحلات تجارية وبنى تحتية نتيجة السيول والفيضانات المفاجئة.

وأكدت الجهات الرسمية أن فرق الإنقاذ والحماية المدنية واصلت تدخلاتها لإسعاف المصابين وتأمين المناطق المتضررة، في وقت دعت فيه السلطات المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب مجاري الأودية والمناطق المنخفضة.

طقس مضطرب

ولا يقتصر تأثير الطقس السيئ على المغرب وحده، إذ تشهد دول عربية أخرى تقلبات جوية حادة، ففي السعودية أعلنت السلطات تعليق الدراسة في عدد من المدارس والجامعات، والتحول إلى التعليم عن بُعد ببعض المناطق.

وفي قطر، توقعت إدارة الأرصاد الجوية تكاثر السحب تدريجيا لتصبح الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، مع فرص لهطول أمطار متفرقة، خاصة على المناطق الشمالية يصاحبها نشاط نسبي في الرياح الشمالية الغربية وانخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

كذلك، حذرت الأرصاد البحرينية من أجواء غائمة مع احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم الاثنين، على أن تزداد فرص الأمطار الرعدية المصحوبة بهبات رياح قوية غدا الثلاثاء، ودعت السلطات المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة في المناطق المكشوفة.

وفي الكويت، توقعت الأرصاد الجوية طقسا مائلا إلى البرودة مع فرص لتشكل الضباب في بعض المناطق، خصوصا خلال ساعات الصباح الباكر، مما قد يؤثر على حركة السير والرؤية الأفقية.

وفي عُمان، أشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار تدفق السحب على عدد من المحافظات، مع فرص لهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا، محذرة من جريان الأودية وارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة.

وفي سوريا، أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد أحوالا جوية غير مستقرة اعتبارا من اليوم الاثنين، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، مع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تتحول إلى تساقط الثلوج على مرتفعات دمشق الغربية.

ومن المتوقع أن تهدأ الأحوال الجوية في البلاد تدريجيا مساء بعد غد الأربعاء.

أما في مصر فتوقعت هيئة الأرصاد الجوية نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، مع تكوّن تجمعات مائية كبيرة أحيانا على الطرق السريعة والزراعية، إضافة إلى فرص لهطول أمطار قد تكون غزيرة على السواحل الشمالية وشمال سيناء، مع تحذيرات من تشكل السيول في بعض المناطق.

وفي العراق، أعلنت هيئة الأنواء الجوية تأثر البلاد بمنخفض جوي نادر ومتقلب مصحوب بأمطار متفاوتة الشدة تستمر حتى نهاية الأسبوع، إلى جانب رياح شمالية غربية شديدة البرودة تؤدي إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة.