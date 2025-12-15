12 قتيلا ومئات النازحين جراء تجدد الاشتباكات بين تايلند وكمبوديا

قُتل 12 شخصا وأصيب 74 آخرون ونزح مئات الآلاف من السكان جراء تجدد الاشتباكات الحدودية مع تايلند رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين.

وقال وزير الإعلام الكمبودي نيث فيكترا في تصريحات صحفية إن المواجهات المسلحة عادت للاشتعال على المناطق الحدودية المشتركة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وإجبار أكثر من 400 ألف شخص على مغادرة منازلهم بحثا عن مناطق أكثر أمانا.

وأوضح فيكترا أن الاشتباكات استمرت على الرغم من التفاهمات السابقة، مشيرا إلى أن الوضع الميداني لا يزال متوترا.

اتفاقات متكررة وانتهاكات مستمرة

وتأتي هذه التطورات رغم إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي أن تايلند وكمبوديا وافقتا على وقف القتال عقب محادثات أجراها مع قيادتي البلدين.

وكانت الاشتباكات قد تجددت في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأسفرت حينها عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، في حلقة جديدة من النزاع الحدودي المتكرر بين الجانبين.

ويعود الخلاف بين تايلند وكمبوديا إلى نزاع حدودي تاريخي يمتد على طول شريط حدودي يبلغ نحو 817 كيلومترا ظل محل توتر ومواجهات متقطعة على مدى سنوات.

وفي 28 مايو/أيار الماضي وقع اشتباك محدود بين الطرفين، قبل أن تتوصل القوات المسلحة في البلدين إلى تفاهم مبدئي لحل الخلافات بطرق سلمية.

لكن هذا التفاهم لم يصمد طويلا، إذ اندلعت مواجهات جديدة في 24 يوليو/تموز الماضي أسفرت عن مقتل 32 شخصا من الجانبين، مما أعاد الأزمة إلى الواجهة الدولية.

وفي محاولة لاحتواء التصعيد وقّعت تايلند وكمبوديا في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاق سلام في العاصمة الماليزية كوالالمبور بحضور ترامب، لكن تجدد الاشتباكات يثير تساؤلات بشأن هشاشة الاتفاق وقدرته على وضع حد نهائي للنزاع.