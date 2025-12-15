ابن سلمان والبرهان يبحثان تحقيق الاستقرار في السودان

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، الجهود المبذولة بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في السودان في وقت تتصاعد فيه الحرب.

جاء ذلك خلال لقاء ابن سلمان والبرهان في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبدأ البرهان في وقت سابق من اليوم زيارة غير محددة المدة إلى السعودية، تتزامن مع تصاعد الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها الخرطوم.

أزمة إنسانية

وبحسب الأمم المتحدة، تسببت الحرب في مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح أكثر من 12 مليونا وفي "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وأشارت "واس" إلى أن اللقاء حضره وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان ووزير الخارجية فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان. كما حضره أيضا وزير المالية محمد الجدعان والسفير السعودي لدى السودان علي حسن جعفر، وفق المصدر ذاته.

وكانت السعودية قد استضافت عدة جولات من المحادثات في إطار ما يعرف بحوار جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لكنها لم تسفر عن نتائج لوقف الحرب التي اندلعت في أبريل/نيسان عام 2023.

وسبق أن بذلت السعودية والولايات المتحدة جهود وساطة مشتركة بين الطرفين، لكنها لم تفلح في إنهاء الحرب التي تسببت أيضا بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

إعلان

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعرب البرهان عن شكره لولي العهد السعودي لحديثه عن السودان، خلال زيارته لواشنطن ولقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال البرهان آنذاك إن حديث ولي العهد السعودي "أوضح الصورة الحقيقية لما يدور في السودان"، وأشاد بمبادرة وجهود ولي العهد السعودي لتحقيق السلام في السودان، وقال إنه سيتعاطى معها بما يتيح إنهاء الحرب بـ"الطريقة المثالية التي تريح كل السودانيين".

وقبل أيام، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تولي ترامب شخصيا ملف إنهاء الحرب في السودان، مما أثار توقعات باحتمال تحقيق اختراق قريبا.