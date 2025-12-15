بنغلاديش تستدعي المفوض الهندي احتجاجا على تصريحات للشيخة حسينة

استدعت وزارة الخارجية البنغالية المفوض السامي الهندي لدى العاصمة داكا براناي فيرما، بسبب "محاولات زعزعة استقرار البلاد" قبيل انتخابات العام المقبل.

ووفقا لصحيفة "داكا تريبيون" أمس الأحد، أعرب مسؤولون في وزارة الخارجية البنغالية لفيرما عن قلقهم بشأن تصريحات رئيسة الوزراء البنغالية السابقة الشيخة حسينة واجد "الاستفزازية" الصادرة من الهند.

وقال مسؤولو الوزارة إن تصريحات واجد تهدف إلى تقويض العملية الانتخابية في بنغلاديش وتحريض أنصارها على أعمال العنف.

وذكروا أن أعضاء في حزب الشيخة حسينة "رابطة عوامي" يقيمون في الهند، و"يخططون وينظمون أعمالا إرهابية" داخل بنغلاديش لعرقلة الانتخابات المقبلة.

لكنّ وزارة الخارجية الهندية نفت في بيان هذه الادعاءات، قائلة إن الهند لم تسمح قط باستخدام أراضيها في أنشطة تتعارض مع مصالح شعب بنغلاديش "الصديق".

وستجري بنغلاديش في 12 فبراير/شباط 2026 أول انتخابات وطنية منذ إطاحة رئيسة الوزراء السابقة حسينة والاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل المئات.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أصدرت محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش حكم الإعدام بحق الشيخة حسينة بعد اتهامها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال احتجاجات يوليو/تموز 2024 التي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص واعتقال آلاف آخرين، وسط تصعيد سياسي غير مسبوق شهدته البلاد آنذاك.

يذكر أن حزب رابطة عوامي بقيادة الشيخة حسينة فاز بـ222 مقعدا من أصل 298 في البرلمان في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في يناير/كانون الثاني 2024.