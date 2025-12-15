أخبار|بيئة ومناخ|المغرب

بالصور.. فاجعة آسفي تقتل 37 شخصا وتهز المغرب

Published On 15/12/2025
آخر تحديث: 12:24 (توقيت مكة)

في غضون ساعة واحدة، تحوّل هطول المطر في مدينة آسفي الساحلية في المغرب إلى مأساة، أودت بحياة 37 شخصا على الأقل، وخلّفت الفيضانات المفاجئة مشاهد دمار وصدمة في أحياء المدينة القديمة والمناطق المحيطة بها.

فيضانات مفاجئة ضربت مدينة آسفي وغمرت السيول الشوارع والأحياء المنخفضة (الفرنسية)

وأعلنت السلطات المحلية، أمس الأحد، أن عواصف رعدية شديدة ضربت آسفي، الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب الرباط، وأدت إلى تدفقات سيول استثنائية غمرت المنازل والمتاجر وجرفت السيارات وقطعت الطرق، وأدت لأعلى حصيلة وفيات ناجمة عن أحوال جوية مماثلة في المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة.

الفيضانات حاصرت المنازل والمتاجر وأعاقت حركة السير في عدد من الأحياء (الفرنسية)

وفي حصيلة سابقة، كانت السلطات قد أفادت بإصابة 32 شخصا نُقلوا إلى مستشفى المدينة، غادر معظمهم بعد تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، في حين وُضعت حالات أخرى تحت المراقبة الطبية.

الفيضانات خلفت أنقاضا ومخلفات في أحد شوارع آسفي المغربية (الفرنسية)

وبدت الصور القادمة من آسفي أقرب إلى مشاهد كوارث طبيعية كبرى، سيول من المياه الموحلة تجتاح الشوارع، وسيارات تُسحب كعلب فارغة، نفايات تطفو فوق الطرقات، وضريح غارق جزئيا، بينما شوهدت قوارب الوقاية المدنية تشق طريقها وسط الأحياء استجابة لاستغاثات السكان.

مخلّفات وأنقاض متناثرة في الشارع بعد تراجع منسوب المياه في مشهد يعكس حجم الأضرار (الفرنسية)

وبحسب السلطات، غمرت المياه ما لا يقل عن 70 منزلا ومتجرا، خصوصا في المدينة القديمة، وجرفت عشرات السيارات، وتسببت في تضرر أجزاء من الطرق، مما أدى إلى اختناقات مرورية وشلل جزئي في عدد من الشوارع.

فرق الطوارئ تعمل على إزالة المركبات العالقة وفتح الطرق المغلقة (الفرنسية)

وانتشرت فرق الإغاثة ووحدات الوقاية المدنية لإزالة الأنقاض في النقاط التي بقيت مغمورة بالمياه، بينما استمرت عمليات البحث تحسبا لوجود ضحايا آخرين. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تداول ناشطون مقاطع تُظهر سيولا جارفة من المياه الموحلة تقتحم شوارع المدينة.

وأكد مسؤولون محليون أن الجهود تتركز على تأمين المناطق المتضررة وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للسكان في ظل ما وصفوه بـ"الوضع الاستثنائي" الذي شهدته المدينة.

ورغم أن المغرب يعاني جفافا حادا للعام السابع على التوالي، فإن الفيضانات والأحوال الجوية القاسية ليست جديدة على البلاد. ففي سبتمبر/أيلول 2014، تسببت فيضانات جنوب وجنوب شرق المغرب في مقتل 18 شخصا، تلتها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه أمطار غزيرة أودت بحياة أكثر من 30 شخصا، بينما لا تزال فيضانات وادي أوريكا عام 1995، التي حصدت مئات الأرواح قرب مراكش، حاضرة في الذاكرة الجماعية.

وبين جفاف ممتد وأمطار عنيفة، تضع فاجعة آسفي المغرب مجددا أمام الاستعداد للتقلبات المناخية، حين تتحول ساعة مطر واحدة إلى كارثة إنسانية.

المصدر: الجزيرة + الفرنسية

