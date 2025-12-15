باكستان تدعو أفغانستان للتخلص من الجماعات المسلحة

حثت باكستان، اليوم الاثنين، الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان على تطهير بلادها من جميع الجماعات المسلحة، في حين شددت إيران على ضرورة التعاون الإقليمي بدلا من التدخل الأجنبي، وذلك خلال اجتماع متعدد الجنسيات عقد في طهران وانصب على الوضع في أفغانستان.

وشدد الممثل الخاص لباكستان لشؤون أفغانستان محمد صادق، في بيان، على أن التهديد المستمر لما وصفه بالإرهاب المنبعث من الأراضي الأفغانية يمثل تحديا كبيرا للمنطقة.

وأشار إلى أن جعل أفغانستان مستقرة وخالية ممن وصفهم بالعناصر الإرهابية أمر أساسي لكسب ثقة جيرانها واستثمار إمكاناتها الاقتصادية الضخمة.

وأوضح صادق: "لذلك، من الضروري أن يتخذ حكام الأمر الواقع الحاليون في أفغانستان خطوات لتخفيف معاناة شعبهم. وأهم خطوة في هذا الصدد ستكون تطهير أراضيهم بشكل شامل من جميع أنواع الإرهابيين".

وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع للممثلين الخاصين لدول جوار أفغانستان بالإضافة إلى روسيا، وفقا لما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.

وتمت دعوة الحكومة الأفغانية للمشاركة في الاجتماع، لكنها رفضت الحضور، وفقا لتصريحات صادرة عن مسؤولين إيرانيين ومسؤولين في حركة طالبان على حد سواء.

وجمع اللقاء رفيع المستوى في العاصمة الإيرانية ممثلين خاصين من باكستان والصين وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان لمناقشة المخاوف الأمنية المشتركة وإستراتيجيات التعامل مع سلطات الأمر الواقع في أفغانستان.

تعزيز التعاون الإقليمي

يشار إلى أنه تم إطلاق هذا المنتدى الإقليمي لأول مرة واستضافته باكستان في سبتمبر/أيلول 2021، بعد أسابيع قليلة من سيطرة طالبان على كابل واستكمال قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) انسحابها بعد صراع دام 20 عاما.

واستضافت إيران الاجتماع الثاني لوزراء خارجية المجموعة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2021، ومع ذلك، واجه المنتدى صعوبة في تحقيق أهدافه. ووفقا لسفير باكستان السابق لدى أفغانستان، منصور خان، كان الهدف الأصلي للمجموعة هو اتخاذ قرارات جماعية، بما فيها إمكانية الاعتراف المنسق بالحكومة الأفغانية بقيادة طالبان.

وقال خان لصحيفة "دون" أمس الأحد: "لم يتمكن التجمع من أن يصبح منتدى فعالا لأن طالبان لم تتفاعل بشكل إيجابي".

وعلى صعيد متصل، عقد السفير صادق اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. ووفقا لسفير باكستان لدى إيران، محمد مدثر تيبو، أعرب صادق عن أمله في أن يسهم الاجتماع بدور مفيد في تعزيز السلام الإقليمي.

وشدد عراقجي، خلال كلمته أمام الاجتماع، على أن استقرار أفغانستان يعتمد على اندماجها في الهياكل السياسية والاقتصادية الإقليمية، وليس على التدخل الخارجي.