القضاء يرفض ترحيله.. إمام مصري محور سجال بين أحزاب إيطاليا

تحول الإمام المصري محمد شاهين إلى موضوع سجال بين أحزاب اليمين واليسار في إيطاليا، على خلفية صدور حكم قضائي جديد يلغي قرارا بترحيله من البلاد.

وقد قررت محكمة الاستئناف بمدينة تورينو الإيطالية الإفراج عن شاهين، بعد أن بدأت بحقه إجراءات الترحيل بدعوى أنه يشكل تهديداً للأمن العام.

واتهم شاهين بتهديد الأمن العام بسبب تصريحات أدلى بها خلال مظاهرة داعمة لفلسطين.

وتم توقيف الإمام شاهين في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ووضع بمركز ترحيل للمهاجرين بجزيرة صقلية.

لكن محكمة استئناف تورينو قبلت الطعون التي قدمها محامو شاهين، ورأت أنه لا يشكل خطرا على الأمن العام في إيطاليا، وجرى تسريحه بالفعل من مركز الترحيل.

وقد شكل الحكم ضربة سياسية لوزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي الذي كان يصر على ترحيل شاهين.

رفض وترحيب

وانتقدت الأحزاب اليمينية الحاكمة قرار محكمة تورينو بالإفراج عن شاهين بشدة. وزعمت أن القرار سياسي ومخزٍ.

وتقود حكومة الائتلاف اليميني رئيسة الوزراء جورجا ميلوني والتي تعتبر مناصرة بقوة لإسرائيل رغم أن الإيطاليين في طليعة الدول المؤيدة لفلسطين.

في المقابل، كان قرار محكمة الاستئناف موضع ترحيب من الأحزاب اليسارية المعارضة وبعض النقابات والمنظمات غير الحكومية.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المتظاهرين كانوا قد دعوا للإفراج عن شاهين خلال مسيرة دعم لفلسطين أقيمت في العاصمة روما يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي وقت سابق، أظهر استطلاع رأي أن 59% من الإيطاليين يرغبون في قطع العلاقات مع إسرائيل.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن حاكم إقليم أبوليا في جنوب إيطاليا ميكيلي إميليانو قطع العلاقات مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصادرة بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك احتجاجا على الإبادة الجماعية للفلسطينيين العزّل في قطاع غزة.

يذكر أن إسرائيل شنت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني شهداء وجرحى -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.