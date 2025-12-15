القبض على "عصابة إقليمية" لتهريب المخدرات في الأردن

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تمكنوا خلال الأيام القليلة الماضية من إلقاء القبض على "عصابة إقليمية" لتهريب المخدرات.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه تم تحديد مواقع جميع الأشخاص المتورطين في العصابة وإلقاء القبض عليهم داخل مركبتهم، في حين تمت مداهمة شخصين آخرين في مكان جنوبي المملكة، حيث ضُبط بحوزتهم 270 كف حشيش (قطعة من مادة الحشيش بحجم كف اليد) وسلاح ناري أوتوماتيكي.

وذكر المصدر ذاته أن السلطات الأمنية تمكنت أيضا من توقيف 22 تاجر ومروج مخدرات، من بينهم اثنان مصنفان "خطرين"، أبرزهما في منطقة الرمثا أقصى شمالي المملكة.

وفي منطقة رويشد على الحدود الأردنية العراقية، أشار الناطق الإعلامي إلى أنه تمت مداهمة شخص مصنف بأنه "خطر" وإلقاء القبض عليه، وضُبطت بحوزته 8 آلاف حبة مخدرة.

كما جرى في مدينة مأدبا وسط البلاد توقيف خمسة أشخاص يبيعون مادة الكوكايين المخدرة وضبط بحوزتهم كيلوغرام واحد من هذه المادة.

وفي العاصمة عمان، تمت مداهمة عدد من تجار المخدرات حيث ضُبط بحوزتهم 12 كف حشيش في جنوب المدينة، و14 ألف حبة مخدرة شرقها، و24 كف حشيش شمالا.