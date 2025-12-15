مستوطنون يقتحمون الأقصى وإصابة طفل برصاص الاحتلال بالضفة

اقتحمت مجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى صباح اليوم الاثنين من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحته، في حين أصيب طفل فلسطيني في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون وسط الضفة الغربية المحتلة.

كما نفذ المستوطنون صلوات تلمودية في باحة الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال.

عاجل| مجموعات المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى المبارك في ما يسمى "الحانوكاه" العبري. pic.twitter.com/nXHpNMi5H6 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 15, 2025

وكانت جماعات يهودية تسمى بجماعات "جبل الهيكل" قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات خلال عيد الأنوار اليهودي "الحانوكا".

مداهمات واعتقالات

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين 22 فلسطينيا إثر مداهمات واقتحامات شنتها بمناطق متفرقة في الضفة.

وقالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن طفلا أصيب برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأضافت الإذاعة أن مواجهات اندلعت في بلدة جرير وقرية عابود شمال شرق وغرب مدينة رام الله وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت والغاز.

وأشارت إلى أن هناك حملة تنكيل واحتجاز للأطفال والشبان في قرية عابود، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم حي جبل الطويل في مدينة البيرة بمحافظة رام الله والبيرة.

​​​​​​​وأشارت الوكالة إلى أن الجيش أطلق الرصاص وقنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وتابعت أن الاقتحام طال أيضا بلدة ترمسعيا وقرية كفر مالك شمال شرق مدينة رام الله.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها والاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وبلدتي بيت عوا وحلحول، وداهمت عدة منازل، واحتجزت أصحابها واعتدت عليهم بالضرب المبرح، وفتشت منازلهم وعاثت خرابا بمحتوياتها.

كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي جنين، خلفت قوات الاحتلال خرابا ودمارا عقب اقتحام أحد المنازل واعتقال عدد من الشبان خلال اقتحام بلدة جبع جنوبا.

كذلك شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات لمنازل المواطنين في بلدة عورتا جنوب نابلس، واعتقلت بعضهم، واقتحمت حافلات مستوطنين برفقة آليات الاحتلال بلدة عورتا جنوب نابلس.

نازحو نور شمس

وعلى صعيد آخر، قال يوسف فنادقة نائب رئيس اللجنة الشعبية في مخيم نور شمس لشبكة قدس الإخبارية إن نحو 1907 عائلات نازحة تعيش حاليا في شقق مستأجرة موزعة على مختلف مناطق محافظة طولكرم، وتفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات العيش، في ظل أعباء مالية كبيرة نتيجة تكاليف الإيجار المرتفعة.

وأضاف أن ما لا يقل عن ألف شقة سكنية هدمها الاحتلال بشكل كامل في مخيم نور شمس، إضافة إلى مئات المنازل التي تعرضت لأضرار جزئية، في إطار سياسة تدمير ممنهجة تستهدف المخيم وسكانه.

ومنذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الثاني 2023، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وأدت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة إلى استشهاد ما لا يقل عن 1094 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا، وفق أرقام رسمية فلسطينية.