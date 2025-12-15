الشرع يبعث برقية إلى ترامب عقب هجوم تدمر

بعث الرئيس السوري أحمد الشرع برقية تعزية إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب بعد مقتل جنديين ومترجم أميركيين في هجوم قرب تدمر، السبت، مؤكدا التزام سوريا بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت الرئاسة السورية في بيان، الأحد، إن الشرع بعث "برقية تعزية إلى رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، في مقتل الجنود الأميركيين في ريف حمص"، مؤكدا "تضامن الجمهورية العربية السورية مع عائلات الضحايا".

وشدد الشرع على "إدانة سوريا لهذا الحادث المؤسف، وعلى التزامها بالحفاظ على الأمن والسلامة، وتعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة".

وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأميركي ماركو روبيو اتصالا هاتفيا، تبادلا خلاله التعازي في هجوم تدمر. وقالت الخارجية السورية إن الوزيرين أكدا أن هجوم تدمر محاولة لزعزعة العلاقة السورية الأميركية.

وعبّر الشيباني عن أسفه لما جرى، واعتبره تحديا جديدا في إطار مكافحة الإرهاب، في حين أكّد وزير الخارجية الأميركي استمرار دعم واشنطن للحكومة السورية في مختلف المجالات ومنها مكافحة الإرهاب.

وقالت الخارجية الأميركية إن الشيباني أكد التزام الحكومة السورية بإضعاف تنظيم الدولة الإسلامية والقضاء عليه. كما أكدت "عزم واشنطن على محاسبة كل من يؤذي أو يهدد الأميركيين".

وقد أعلنت الولايات المتحدة مقتل اثنين من جنودها ومترجم أميركي وإصابة 3 عسكريين في هجوم شنه مسلح وصفته بالمنفرد من تنظيم الدولة، السبت، أثناء لقاء عسكريين أميركيين مع قيادات أمنية محلية قرب تدمر وسط سوريا.

وقالت الداخلية السورية إن المهاجم -وهو عنصر منتسب للأمن الداخلي في البادية السورية- كان قد صدر بحقه تقييم بأنه ربما تكون لديه "أفكار تكفيرية أو متطرفة".

وأشارت إلى أنها وجهت تحذيرات مسبقة للقوات الشريكة في التحالف الدولي بشأن احتمال وقوع هجمات من قِبَل تنظيم الدولة.

وجاءت الحادثة في منطقة تشهد وجودا ونشاطا لخلايا تابعة لتنظيم الدولة، الذي لا يزال ينفذ هجمات مباغتة في البادية السورية الواسعة جنوب شرقي البلاد.

وتعمل القوات الأميركية في سوريا ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 وانضمت إليه سوريا في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

يُذكر أن التحالف الدولي ينفّذ منذ تأسيسه عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق بمشاركة عدد من الدول، وقد انضمت إليه سوريا لتصبح رسميا الشريك رقم 90.