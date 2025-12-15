البرهان يزور السعودية تلبية لدعوة ولي عهدها

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان إلى الرياض اليوم الاثنين تلبية لدعوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في زيارة رسمية.

وكان في استقبال البرهان في مطار الملك خالد الدولي كبار المسؤولين السعوديين، يتقدمهم الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وتأتي هذه الزيارة في ظل نشاط دبلوماسي إقليمي ملحوظ بالشأن السوداني، آخره اتصال هاتفي جمع بين وزيري خارجية مصر بدر عبد العاطي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان اليوم، بحثا فيه تطور الأوضاع في السودان.

تشييع

في غضون ذلك، شُيع في منطقة أبيي، المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، 6 قتلى من جنود بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيسيفا)، قتلوا بهجوم طائرة مسيرة السبت الماضي.

وقال الجيش البنغلاديشي إن 6 من جنوده قتلوا وأصيب 8 آخرون في هجوم على قاعدة تابعة للأمم المتحدة في منطقة أبيي.

ونقل الجنود القتلى بمروحية من أبيي إلى مدينة "واو" بدولة جنوب السودان، ومنها إلى مطار عنتيبي ثم إلى بنغلاديش.

وقال مصدر في بعثة اليونيسيفا للجزيرة إن البعثة شرعت في إعداد القوائم تمهيدا لإخلاء معسكرها اللوجستي في كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان إثر الهجوم الذي أسفر عن قتلى وجرحى بين جنود من بنغلاديش.

ودعت وحدة الأمن والسلامة في البعثة موظفي الأمم المتحدة إلى تجنّب المنطقة، وأوصت بتسريع إجراءات إعادة التوطين المؤقت لأكثر من 30 عاملا.

وفي السياق، أكدت "شبكة أطباء السودان" مقتل 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين في قصف من مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع على ولاية جنوب كردفان.

وأضافت الشبكة أن من بين المصابين عناصر من الفريق الطبي.

ويشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، فضلا عن تفاقم أزمة إنسانية توصف بأنها من الأسوأ عالميا.