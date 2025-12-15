إف بي آي: أحبطنا تهديدا إرهابيا وشيكا في لوس أنجلوس

قال مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) -اليوم الاثنين- إنه أحبط ما سماه "تهديدا إرهابيا وشيكا"، واعتقل 4 أشخاص في لوس أنجلوس، وخامسا في نيو أورليانز يُعتقد أنه مرتبط بالخلية نفسها، مشيرا إلى أن المعتقلين خططوا لتنفيذ تفجيرات منسقة في 5 مواقع بمدينة لوس أنجلوس.

وأعلنت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي -اليوم الاثنين- أن مكتب التحقيقات الفدرالي أحبط "مؤامرة" كانت لتنفيذ تفجيرات، من بينها استهداف مركبات تابعة لسلطات الهجرة وعناصر إنفاذ القانون في لوس أنجلوس ومقاطعة أورانج.

كما نقلت رويترز عن بيان لبوندي أن هناك 4 أشخاص يواجهون اتهامات بالتآمر وحيازة عبوات ناسفة غير مسجلة، وفق شكوى جنائية قُدمت إلى المحكمة الجزئية في كاليفورنيا.

واتهمت بوندي من وصفتها بأنها "جماعة يسارية مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة للحكومة والرأسمالية، بالتحضير لتنفيذ سلسلة تفجيرات في عدة مواقع بكاليفورنيا بدءا من ليلة رأس السنة"، وفق رويترز.

وقد أوضح مكتب التحقيقات الفدرالي أنه أحبط ما سماه "تهديدا إرهابيا وشيكا"، واعتقل 4 أشخاص في لوس أنجلوس، إلى جانب آخر في نيو أورليانز.

وأشار إلى أن المعتقل الخامس يُعتقد أنه مرتبط بالخلية نفسها، التي "خططت لتنفيذ تفجيرات منسقة في 5 مواقع بمدينة لوس أنجلوس".

ويأتي هذا في حين تواصل الشرطة في ولاية رود آيلاند، بدعم من الوكالات الفدرالية، البحث عن مشتبه به نفّذ هجوما مسلحا داخل حرم جامعة براون في مدينة بروفيدنس، أول أمس السبت، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين بجروح خطرة، وفق ما أفاد به مسؤولون.

ونشرت الشرطة مقطعا مصورا يُظهر المشتبه به من الخلف وهو يسير بسرعة في أحد الشوارع القريبة، في محاولة للمساعدة على التعرف عليه.