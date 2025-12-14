"20 دقيقة" تشعل غضب الجماهير الهندية في فعالية ميسي فما القصة؟

تشهد زيارة نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الهند، ضمن جولته العالمية "كوت تور 2025" (GOAT Tour 2025)، أصداء واسعة بين الجماهير، حيث حظي باستقبال حاشد في مدينة كالكوتا، وتخللت الزيارة إزاحة الستار عن تمثال ضخم له في المدينة.

غير أن الفعالية الرئيسة التي أُقيمت في ملعب "سولت ليك" في مدينة كالكوتا عاصمة ولاية البنغال الغربية في الهند تحولت إلى ساحة فوضى واحتجاجات، بعدما عبّر آلاف المشجعين عن غضبهم بسبب سوء التنظيم وقِصر مدة ظهور ميسي في الملعب.

الهند ترتيبها في كرة القدم 142 عالمياً، وعدد سكانها 1.47 مليار نسمة

بدلاً من الاستثمار في كرة القدم وتطوير اللعبة هناك اختاروا بناء تمثال ليونيل ميسي بارتفاع 70 قدمًا في مدينة كولكاتا

وميسي لم يقم بزيارة الهند سوى مرتين، الاولى في 2011 والثانية هذا الشهر عند الكشف عن التمثال. pic.twitter.com/oephq4FVOT — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 13, 2025

وبحسب ما تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي، كان من المقرر أن تشمل الفعالية جولة للنجم الأرجنتيني حول أرض الملعب، ولقاءات مع شخصيات بارزة، إلا أن وجود أعداد كبيرة من المسؤولين وضيوف الشرف حوله على أرضية الملعب، جعل من الصعب على المشجعين رؤيته بوضوح.

وأدى ذلك، إلى جانب الظهور القصير الذي لم يتجاوز 20 دقيقة، إلى حالة من الإحباط الشديد لدى الجماهير، خاصة مع ارتفاع أسعار التذاكر التي تراوحت بين 5 آلاف و16 ألف روبية هندية أي ما بين 55 و176 دولارا أميركيا.

Kolkata is having a huge face loss now due to total bogus management. Police is extremely hyper active when it comes to BJP programs but they failed fully at a basic crowd management. pic.twitter.com/59KjAiG4Zg — Sudhanidhi Bandyopadhyay (@SudhanidhiB) December 13, 2025

إعلان

وغادر ميسي الملعب سريعا لأسباب أمنية، ما أشعل غضب الحاضرين.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على نطاق واسع مشاهد لجماهير غاضبة وهي تلقي بالكراسي على أرض الملعب، وتقتلع أجزاء من أرضيته، إضافة إلى تسجيل حالات سرقة لبعض ممتلكاته.

After seeing the ticket money went down the drain, guy is taking the carpet home to balance the loss pic.twitter.com/iJGbnLE5qg — Political Kida (@PoliticalKida) December 13, 2025

وقال مغردون إن الهند ترتيبها في كرة القدم 142 عالميا، وعدد سكانها 1.47 مليار نسمة وبدلا من الاستثمار في كرة القدم وتطوير اللعبة هناك اختاروا بناء تمثال ليونيل ميسي بارتفاع 70 قدما في مدينة كولكاتا.

يُذكر أن هذه ليست الزيارة الأولى لميسي إلى كولكاتا، إذ سبق أن لعب مباراة ودية دولية بقميص منتخب الأرجنتين ضد فنزويلا في سبتمبر/أيلول 2011، على الملعب نفسها، وسط تنظيم ناجح وحضور فاق 85 ألف متفرج، وانتهت المباراة بفوز الأرجنتين 1-0.

الهند:

حس الحضور (الواحد دافع حول٥٠٠ ريال ) علشان يشوف ليونيل ميسي في ملعب (سولت ليك)ب مدينة كولكاتا #الهند ، حسوا بغبنة وإحباط، لان ميسي طلع بعد 20 دقيقة بس من وصوله.

وقلبوها فوضى وعنف وكسروا الكراسي ورموها على ارض الملعب.

لانهم ما شافوا ميسي علشان الامن والضيوف من المشاهير… pic.twitter.com/D9DhErsQN1 — د. هيفاء حمد الراشد🇸🇦 (@Dr_Hayfaa) December 14, 2025

وكتبت رئيس وزراء ولاية البنغال الغربية بانيرغي عبر حسابها الرسمي على منصة إكس "أنا منزعجة ومصدومة بشدة من سوء التنظيم الذي لوحظ في ملعب سولت ليك. لقد كنت في طريقي إلى الملعب لحضور الفعالية برفقة آلاف من عشاق الرياضة والمشجعين الذين تجمعوا لرؤية نجمهم المفضل ليونيل ميسي".