"20 دقيقة" تشعل غضب الجماهير الهندية في فعالية ميسي فما القصة؟

جماهير هندية تحطم المقاعد وتقتحم الملعب بسبب ميسي (رويترز)
Published On 14/12/2025
آخر تحديث: 15:15 (توقيت مكة)

تشهد زيارة نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الهند، ضمن جولته العالمية "كوت تور 2025" (GOAT Tour 2025)، أصداء واسعة بين الجماهير، حيث حظي باستقبال حاشد في مدينة كالكوتا، وتخللت الزيارة إزاحة الستار عن تمثال ضخم له في المدينة.

غير أن الفعالية الرئيسة التي أُقيمت في ملعب "سولت ليك" في مدينة كالكوتا عاصمة ولاية البنغال الغربية في الهند تحولت إلى ساحة فوضى واحتجاجات، بعدما عبّر آلاف المشجعين عن غضبهم بسبب سوء التنظيم وقِصر مدة ظهور ميسي في الملعب.

وبحسب ما تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي، كان من المقرر أن تشمل الفعالية جولة للنجم الأرجنتيني حول أرض الملعب، ولقاءات مع شخصيات بارزة، إلا أن وجود أعداد كبيرة من المسؤولين وضيوف الشرف حوله على أرضية الملعب، جعل من الصعب على المشجعين رؤيته بوضوح.

وأدى ذلك، إلى جانب الظهور القصير الذي لم يتجاوز 20 دقيقة، إلى حالة من الإحباط الشديد لدى الجماهير، خاصة مع ارتفاع أسعار التذاكر التي تراوحت بين 5 آلاف و16 ألف روبية هندية أي ما بين 55 و176 دولارا أميركيا.

وغادر ميسي الملعب سريعا لأسباب أمنية، ما أشعل غضب الحاضرين.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على نطاق واسع مشاهد لجماهير غاضبة وهي تلقي بالكراسي على أرض الملعب، وتقتلع أجزاء من أرضيته، إضافة إلى تسجيل حالات سرقة لبعض ممتلكاته.

وقال مغردون إن الهند ترتيبها في كرة القدم 142 عالميا، وعدد سكانها 1.47 مليار نسمة وبدلا من الاستثمار في كرة القدم وتطوير اللعبة هناك اختاروا بناء تمثال ليونيل ميسي بارتفاع 70 قدما في مدينة كولكاتا.

يُذكر أن هذه ليست الزيارة الأولى لميسي إلى كولكاتا، إذ سبق أن لعب مباراة ودية دولية بقميص منتخب الأرجنتين ضد فنزويلا في سبتمبر/أيلول 2011، على الملعب نفسها، وسط تنظيم ناجح وحضور فاق 85 ألف متفرج، وانتهت المباراة بفوز الأرجنتين 1-0.

وكتبت رئيس وزراء ولاية البنغال الغربية بانيرغي عبر حسابها الرسمي على منصة إكس "أنا منزعجة ومصدومة بشدة من سوء التنظيم الذي لوحظ في ملعب سولت ليك. لقد كنت في طريقي إلى الملعب لحضور الفعالية برفقة آلاف من عشاق الرياضة والمشجعين الذين تجمعوا لرؤية نجمهم المفضل ليونيل ميسي".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

