أخبار|وسم|المملكة المتحدة

مشاركة محمد صلاح بعد غياب تشعل أنفيلد

LIVERPOOL, ENGLAND - DECEMBER 13: Mohamed Salah of Liverpool acknowledges the fans, whilst patting the Liverpool badge after the Premier League match between Liverpool and Brighton & Hove Albion at Anfield on December 13, 2025 in Liverpool, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images)
محمد صلاح يرد التحية لجمهور ليفربول الذي هتف باسمه (غيتي)
Published On 14/12/2025
|
آخر تحديث: 17:01 (توقيت مكة)

حفظ

عاد النجم المصري محمد صلاح إلى ملعب أنفيلد وسط تصفيق وهتافات جماهير ليفربول، في لحظة أكدت مكانته كأحد أبرز لاعبي الفريق، رغم الجدل الأخير حول علاقته بالمدرب وأحداث جلوسه على دكة البدلاء في المباريات الأخيرة.

وشارك صلاح، البالغ من العمر 33 عاما، بعد مرور 25 دقيقة من المباراة أمام برايتون بديلا عن زميله جو جوميز الذي تأثر بالإصابة، في وقت أشعلت فيه جماهير ليفربول المدرجات هتافا وحماسا تعبيرا عن دعمها الكبير للنجم المصري وقدراته الفنية المميزة.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وجاء هذا الظهور بعد أيام من الجدل الذي شهدته علاقة صلاح بالمدرب الهولندي آرني سلوت، حيث انتشرت تقارير عن توتر بين الطرفين بسبب أسلوب إدارة الفريق والخيارات الفنية في المباريات الأخيرة.

وكان صلاح قد تم استبعاده من قائمة الفريق في مواجهة إنتر ميلان ضمن دوري أبطال أوروبا، قبل أن يقرر المدير الفني إعادته إلى قائمة الفريق مجددا.

كما أثارت تصريحات صلاح جدلا واسعا بعدما اتهم النادي بـ"التخلي عنه" عقب جلوسه على دكة البدلاء في ثلاث مباريات متتالية، آخرها التعادل أمام ليدز يونايتد 3-3.

وصحح فريق ليفربول مساره بفوز ثمين على ضيفه برايتون بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في مباراة شهدت تركيزا واضحا من صلاح رغم كل الخلافات الخارجية، واستقباله بحرارة من الجماهير، في رسالة مؤكدة على مكانته الرمزية داخل الفريق.

إعلان

وبجانب التأثير الجماهيري، قدم محمد صلاح أداء بارزا على أرض الملعب، حيث ساهم في بناء الهجمات بشكل مستمر، وقدم تمريرات حاسمة شكلت خطورة على دفاع برايتون طوال المباراة، في وقت أشاد فيه المدرب والجهاز الفني بإرادته ومهاراته رغم الجدل الذي سبق اللقاء.

وحظيت لحظة صناعة صلاح للهدف الثاني بمتابعة واسعة عبر منصات التواصل، حيث أعاد اللاعب تذكير الجمهور بقدراته التهديفية، مؤكدا أنه ما زال من العناصر الأساسية في الفريق رغم أي خلافات خارج الملعب.

وتصدر صلاح منصات التواصل الاجتماعي والصحف الإنجليزية بعد المباراة، حيث احتفت صفحة نادي ليفربول وعدد من الصفحات الرياضية، إلى جانب الجماهير، بفيديو يظهر مشاركته واحتفاله مع الجمهور، إضافة إلى إبراز مهاراته في التمريرات الحاسمة والدور الكبير الذي قدمه خلال اللقاء.

كما أشادت صفحة نادي ليفربول وعشاق الكرة المستديرة بركلة ركنية نفذها صلاح، أسفرت عن هدف برأسية مميزة سجلها إيكيتيكي، في حين وصف كثيرون النجم المصري بأنه أسطورة ليفربول والبريميرليغ وأعظم لاعب عربي عرفه التاريخ.

ولفت آخرون إلى أن اللاعب لم يحصل دائما على التقدير الذي يستحقه، رغم إثباته أسطوريته في دوري تنافسي مليء بالإثارة، واستمراريته المذهلة على مدار ثماني سنوات، وموقعه ضمن قائمة أفضل 4 هدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وعبر مواقع التواصل، أشاد عشاق كرة القدم حول العالم بقدرات صلاح واحترافيته، وكتب أحد النشطاء "اليوم أستطيع أن أقول لكم لقد عادت روح ليفربول بعودة الملك محمد صلاح".

وأشار آخرون إلى أن صلاح كان يبدو وكأنه يطير في الملعب، متناغما مع أصوات المشجعين، معبرا عن عشقه الكبير لكرة القدم.

كما اعتبر بعض المغردين أن خروج غوميز للإصابة مؤسف، لكن عودة صلاح وصناعته للهدف الثاني وتحطيمه للأرقام القياسية أثبتت أنه ما زال يمتلك الكثير ليقدمه لليفربول.

وأضافوا أن عودة صلاح بقوة أمام برايتون تمثل رسالة قوية لكل اللاعبين العرب في أوروبا بأن الإرادة والالتزام يمكن أن يتجاوزا أي خلافات داخل النادي.

ويحتل محمد صلاح الآن المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين مساهمةً في الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزا فرانك لامبارد.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان