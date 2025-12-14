غارتان إسرائيليتان على بلدتي شبعا وياطر جنوبي لبنان

أفاد مراسل الجزيرة، أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت جرافة في بلدة شبعا جنوبي لبنان ما أدى إلى تدميرها كاملا، كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية أخرى محيط بلدة ياطر جنوب البلاد.

وأكد مصدر أمني لبناني، أن المسيّرة الإسرائيلية قصفت الجرافة بـ3 صواريخ في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم العام الماضي.

يأتي ذلك في وقت كثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طوال الليل الفائت وحتى ساعات الصباح، من تحليق طائراتها الاستطلاعية فوق منطقة صور، ولا سيّما فوق بلدة يانوح.

كما لا تزال قوة من الجيش متمركزة في محيط المنزل الذي كان قد تعرّض لتهديد إسرائيلي يوم أمس، في حين تقيم القوى الأمنية نقاط تفتيش عند مداخل البلدة.

وكان الجيش الإسرائيلي قرر أمس تجميد ضربة لمبنى في قرية يانوح جنوبي لبنان مؤقتا. وجاء هذا القرار بناء على طلب من الجيش اللبناني للوصول من جديد إلى الموقع المحدد الذي تم التحذير منه ومعالجة ما وصفه الجيش الإسرائيلي بخرق الاتفاق وإفساح المجال للجيش اللبناني لمعالجة الخرق.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل مراقبة الموقع الهدف باستمرار وأنه لن يسمح لحزب الله بإعادة التموضع أو التسلح. كما قال المتحدث باسم الجيش، إن القوات في القيادة الجنوبية منتشرة في المنطقة وستعمل على إزالة أي تهديد فورا.

مسيّرة إسرائيلية تستهدف بثلاثة صواريخ جرافة في بلدة شبعا جنوبي لبنان.. مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار تطلعنا على التفاصيل#الأخبار pic.twitter.com/ZpmnV7dvzV — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 14, 2025

توتر متصاعد

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد في المنطقة، وسط أنباء عن احتمال شن الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على لبنان.

وقد صرح وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، في مقابلة للجزيرة، أن الحكومة تلقت تحذيرات من جهات عربية ودولية أن إسرائيل تحضر لعملية عسكرية واسعة على لبنان.

إعلان

وقال رجي إن بلاده تقوم حاليا باتصالات دبلوماسية لتحييد لبنان ومرافقه من أي ضربة إسرائيلية.

ويسري وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لكن الجيش الإسرائيلي يشن غارات شبه يومية على لبنان ويواصل تنفيذ توغلات وعمليات تجريف وتفجير في جنوب البلاد.

وتبنّت الحكومة اللبنانية في أغسطس/آب الماضي ورقة أميركية لتثبيت وقف إطلاق النار، تتضمن جدولا زمنيا لنزع سلاح حزب الله ونشر الجيش اللبناني جنوبي البلاد. لكن حزب الله حذر من أن خطط حصر السلاح قد تشعل حربا أهلية.