10 قتلى بإطلاق نار خلال احتفالات بعيد "الحانوكا" بأستراليا

أفادت وسائل إعلام أسترالية اليوم الأحد بسقوط 10 قتلى في إطلاق نار خلال احتفالات بعيد "الحانوكا" اليهودي في منطقة شاطئ "بوندي" الشهير قرب مدينة سيدني.

وكانت القناة 14 الإسرائيلية قالت في وقت سابق إن الأنباء الأولية تشير لمقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين في إطلاق النار قرب مدينة سيدني، قبل الإعلان عن ارتفاع حصيلة القتلى.

وفور الحادث، أعلنت السلطات الأسترالية عن عملية أمنية واسعة النطاق في مدينة سيدني، ولاحقا أعلنت الشرطة الأسترالية اعتقال شخصين.

وقالت شرطة ولاية "نيو ساوث ويلز" في بيان إن قواتها تتعامل مع "عملية أمنية جارية" في محيط الشاطئ.

وناشدت الشرطة الجمهور تفادي ارتياد المنطقة لضمان سلامتهم ولإفساح المجال أمام الفرق المختصة للتعامل مع "حادث لا يزال مستمرا".

#عاجل | الشرطة الأسترالية: اعتقال شخصين بعد ورود بلاغات عن إطلاق نار في شاطئ بوندي في سيدني

"هجوم إرهابي دموي"

في السياق، وصفت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية الهجوم بـ"الإرهابي الدموي"، وقالت إنها على تواصل مع قادة الجالية اليهودية في أستراليا في أعقاب الهجوم.

وبثت شبكة التلفزيون الأسترالية (ABC) لقطات تُظهر ما يبدو أنه سلاح ناري ملقى على الأرض، وعناصر من الشرطة يقدمون المساعدة لأشخاص في موقع الحادث.

كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصة "إكس" أشخاصا يفرون في شاطئ بوندي، وسط سماع أصوات طلقات نارية متعددة وصفارات إنذار الشرطة.

وعلى الصعيد الحكومي، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالي علم الحكومة "بالوضع الأمني المتدهور" في بوندي.

كما دعا المتحدث السكان الموجودين في المحيط إلى توخي الحذر الشديد واستقاء المعلومات حصرا من قنوات الشرطة الرسمية.