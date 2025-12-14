داخلية غزة: اغتيال مقدم بإطلاق نار من مسلحين بمخيم المغازي

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة عن اغتيال المقدم في جهاز الأمن الداخلي أحمد زمزم صباح اليوم الأحد، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين في مخيم المغازي وسط القطاع.

وأفادت الوزارة، في بيان مقتضب، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت على الفور من إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيق جارٍ للكشف عن ملابسات الواقعة ودوافعها.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل إضافية عن هوية الضابط القتيل أو المشتبه به، لكنها أكدت أن الأجهزة الأمنية تواصل عملها لمتابعة مجريات الحادث.

ويأتي اغتيال ضابط الأمن الداخلي هذا في سياق أمني معقد يشهده قطاع غزة، حيث تتنوع حوادث الاغتيال بين الاستهدافات الإسرائيلية التي غالبا ما تتم عبر القصف الجوي لقادة المقاومة، وبين التصفيات الداخلية التي ترتبط إما بخلافات عشائرية وفصائلية، أو بمحاولات لزعزعة الاستقرار الذي تفرضه الأجهزة الأمنية.

ويوم أمس أعلنت إسرائيل استهداف قيادي بارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال عملية عسكرية في قطاع غزة، في خطوة أثارت تساؤلات حول توقيتها ودلالاتها السياسية والأمنية، لا سيما أنها جاءت في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار.