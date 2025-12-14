الاحتلال يقصف بناية سكنية بخان يونس ويقتل فلسطينيا شمالي القطاع

أفاد مراسل الجزيرة بأن قصفا إسرائيليا استهدف بناية سكنية وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أعلن جيش الاحتلال أنه قتل فلسطينيا اجتاز الخط الأصفر شمالي القطاع "وشكل تهديدا داهما" على قواته.

وقالت مصادر فلسطينية إن مُسيّرة انتحارية إسرائيلية ضربت غرفة في بناية "الأغا" السكنية، وسط مدينة خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال شنت صباح اليوم الأحد غارات على مدينة رفح، جنوبي القطاع، كما شنت غارات داخل مناطق انتشاره شرقي مدينة خان يونس.

كما شهدت المنطقة الشمالية لمدينة رفح إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال المنتشرة على الحدود، بينما استمر إطلاق النار من آليات الاحتلال أيضا في جنوب شرق خان يونس.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا عنيفا على المناطق الشرقية لمدينة غزة، تزامن مع سماع دوي انفجارات كبيرة في أرجاء المدينة، حسب المركز الفلسطيني للإعلام.

وشيع الفلسطينيون في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، جثامين أربعة شهداء قضوا في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مساء أمس سيارة مدنية على شارع الرشيد الساحلي، جنوب غربي المدينة.

ونددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف الحرب؛ وطالبت الوسطاء والدول الضامنة بالتدخل لوقف محاولات إسرائيل تقويض الاتفاق وإفشاله، وفق البيان.

على الصعيد الإنساني، تسببت موجة البرد والأمطار الغزيرة التي ضربت قطاع غزة الأيام الماضية إثر المنخفض الجوي "بيرون" في تفاقم الأوضاع الصعبة للسكان، خاصة في المناطق التي تعرضت لمزيد من القصف الإسرائيلي.

وتبين حجم الأضرار التي خلفتها هذه العاصفة، حيث وجدت آلاف الأسر التي تسكن في منازل مدمرة أو آيلة للسقوط نفسها في خطر حقيقي، بعد أن أظهرت هذه المنازل المهددة بالانهيار عدم قدرتها على تحمل تقلبات الطقس القاسي، وهو ما يزيد من معاناتها في ظل غياب مأوى بديل.

وفي مخيمات الإيواء، مثل منطقة المواصي في خان يونس، تسببت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة في غرق آلاف الخيام، وفاقم هذا من معاناة النازحين مع دخول فصل الشتاء.