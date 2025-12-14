مقتل 4 من قوى الأمن السوري في هجوم مسلح بريف إدلب

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بمقتل 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة خامس، مساء اليوم الأحد، جراء هجوم نفذه مسلحون في معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي شمال غربي البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن "المسلحين أطلقوا النار على دورية للأمن الداخلي في المدينة، مما أدى إلى استشهاد أربعة عناصر وإصابة آخر بجروح"، دون أن تفاصيل عن هوية المهاجمين.

ويأتي هذا الهجوم بعد إعلان مصادر أمنية سورية اعتقال 5 أشخاص مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية، في حملة أمنية بريف حمص، يشتبه بارتباط 3 من المعتقلين بعملية إطلاق النار في تدمر أمس السبت.

وزارة الداخلية السورية:

نفذت وحداتنا عملية أمنية نوعية وحاسمة في مدينة تدمر، عقب الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفّذه عنصر تابع لتنظيم داعش يوم أمس، واستهدف مقر اجتماع قيادة الأمن الداخلي في البادية السورية، بمشاركة وفد من التحالف الدولي، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى. pic.twitter.com/BfkG2IYLnp — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) December 14, 2025

كما أوضح مصدر أمني سوري للجزيرة أن قوات من التحالف الدولي بدأت، مع الأمن الداخلي والاستخبارات السورية، حملة أمنية صباح اليوم في ريف حمص الشرقي؛ ولا تزال العملية مستمرة.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سترد بقوة على الهجوم الذي استهدف قواتها في سوريا، مؤكداً أنها ستلحق ضرراً بالغاً بمنفذي الهجوم الذي نفذه عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية.

بدورها، قالت وزارة الخارجية السورية إن وزير الخارجية أسعد الشيباني ونظيره الأميركي ماركو روبيو أجريا اتصالا هاتفيا تضمن تبادل التعازي في حادث تدمر، حيث نقل الشيباني تعازي الرئيس أحمد الشرع إلى الرئيس ترامب.

وتنتشر القوات الأميركية في سوريا أساسًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال شرقي البلاد، إضافة إلى قاعدة التنف قرب الحدود مع الأردن، حيث تقول واشنطن إنها تركز حضورها العسكري على مكافحة تنظيم الدولة ودعم حلفائها المحليين.