القسام تنعى قائد التصنيع العسكري رائد سعد وتعيّن خليفة له

نعت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قائد ركن التصنيع العسكري رائد سعد، الذي استشهد إثر عملية اغتيال نفذها الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة أمس السبت، كما أعلنت تعيين قائد جديد ليحل محله.

وأضافت القسام أن عملية اغتيال سعد خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، وأن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط الحمراء باغتياله قادة القسام وأبناء الشعب وبعدوانه المتواصل.

وأشارت إلى أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عليه وعلى الوسطاء تحمل المسؤولية، حسب القسام.

وأكدت القسام حقها في الرد على "عدوان الاحتلال" والدفاع عن نفسها بشتى الوسائل.

كما أعلنت تعيين قائد جديد للقيام بالمهام التي كان يشغلها سعد.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أنه شن -بالاشتراك مع جهاز الأمن العام (الشاباك)- هجوما على قيادي بارز في حركة حماس بمدينة غزة.

وأوضح بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أنهما أوعزا باغتيال رائد سعد القيادي بحماس ردا على تفجير عبوة بقوة للجيش الإسرائيلي.

وذكر البيان أن سعدا من مهندسي هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول وكان يعمل على إعادة تنظيم حماس والتخطيط لهجمات ضد إسرائيل.

وقالت الإذاعة إن القيادي المستهدف كان يقوم بمحاولات إعادة إعمار وإنتاج وسائل قتالية في صفوف حماس، وأضافت أنه كان قد شارك في محاولات إعادة تأهيل وتصنيع أسلحة لصالح الحركة.