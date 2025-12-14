قتيلان و8 إصابات خطيرة في إطلاق نار بجامعة أميركية

أعلن عمدة مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند الأميركية مقتل شخصين وإصابة 8 بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار بجامعة براون.

وأكد عمدة المدينة بريت سمايلي أن مطلق النار لم يُقبض عليه بعد، معلنا تطبيق حظر التجول في منطقة جامعة براون الكبرى.

وكانت شرطة مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند قد أعلنت عن وقوع عدة إصابات في إطلاق نار في محيط جامعة براون، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أخرى أن ما يصل إلى 20 شخصا أصيبوا بجروح.

وقال حاكم رود آيلاند، دان ماكي إن "ما حدث لا يُصدق"، مضيفا أن مكتبه على اتصال بالبيت الأبيض.

وقد دعت الشرطة الطلاب والسكان في المنطقة إلى الاحتماء في أماكنهم أو الابتعاد عن المنطقة إلى حين صدور تعليمات جديدة.

كما طالبت إدارة الجامعة الطلاب بالاستمرار في الاحتماء بأماكنهم مع إغلاق الأبواب، مشيرة إلى أن الشرطة لم تُلقِ القبض على أي مشتبه به حتى الآن.

وتعتبر جامعة براون واحدة من جامعات النخبة التي تضم 8 جامعات أميركية مرموقة تشتهر بمستوى أكاديمي عال، ويدرس بها نحو 11 ألف طالب.