شهيد برصاص الاحتلال في الخليل واقتحامات واعتقالات في الضفة

استشهد شاب فلسطيني، شمال الخليل اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي التي احتجزت عددا آخر عند مدخل مخيم العروب، واعتقلت شابا آخر في طمون جنوب طوباس، وأصابت آخر بالرصاص في بلدة الرام بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب محمد وائل الشروف (23 عاما) برصاص الاحتلال شمال مدينة الخليل، واحتجاز جثمانه.

وكان الشاب الشروف قد أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل الخليل الشمالي أطلقت النار صوب الشروف وأصابته بالرأس، وتركته ينزف في المكان ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت كافة المداخل الرئيسية المؤدية لمدينة الخليل، واقتحمت منزل الشهيد الشروف في بلدة نوبا غرب الخليل.

احتجاز

وفي الخليل أيضا احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من المواطنين الفلسطينيين على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، كما أعطبت عددا من المركبات في بلدة إذنا غربا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل مخيم العروب المغلق احتجزت عددًا من الشبان، ونكلت بهم قبل الإفراج عنهم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أعطبت عجلات عدد من المركبات المتوقفة على مدخل بلدة إذنا المغلق غرب الخليل، وحطمت زجاجها، وألحقت أضرارا بها.

اقتحام واعتقال

وفي بلدة طمون جنوب طوباس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا، مساء اليوم وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب براء خضير بني عودة (26 عاما) أثناء مروره عبر حاجز طيار في منطقة عاطوف شرق البلدة، واستولت على مركبته الخاصة.

إعلان

وفي بلدة قباطية جنوب جنين قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأغلقت عدة طرق فيها تزامنا من عودة الطلاب من المدارس مما أدى لإعاقة خروجهم من مدارسهم.

وأعاقت قوات الاحتلال حركة مرور المركبات في منطقة خلة الصوحة القريبة في مدينة جنين خلال اقتحامها المنطقة.

مصاب الرزق

وفي بلدة الرام شمال مدينة القدس أصيب شاب فلسطيني -اليوم الأحد- برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولته اجتياز الجدار الفاصل.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية إن الشاب أصيب برصاصة في الفخذ، في منطقة ضاحية البريد بالرام، بعد محاولته اجتياز جدار الفصل، وتم نقله للمستشفى.

وتتكرر إصابات الفلسطينيين قرب الجدار الفاصل بمحيط القدس وعلى امتداد الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل، بشكل شبه يومي، خلال محاولة عمال فلسطينيين اجتيازه بحثا عن عمل داخل إسرائيل التي تحتل أراضيهم.

ويحيط بمدينة القدس جدار من الإسمنت والأسلاك الشائكة أقيم معظمه على أراضي الضفة بارتفاع يتجاوز 8 أمتار، وطول يصل إلى نحو 202 كيلومترات، وفق "منظمة بيتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية.

وطوال عامين من حرب الإبادة على غزة، تمنع إسرائيل العمال الفلسطينيين من العودة إلى أماكن عملهم، فيلجأ بعضهم إلى تسلق الجدار الفاصل رغم ما يحف المغامرة من مخاطر.

وتفيد معطيات "الاتحاد العام لعمال فلسطين" بمقتل 44 عاملا فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، واعتقال أكثر من 32 ألفا آخرين، داخل أماكن العمل، أو خلال محاولتهم البحث عن عمل منذ بدء حرب الإبادة وحتى 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق في هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، وأدى التصعيد منذ بدء حرب الإبادة إلى استشهاد ما لا يقل عن 1094 فلسطينيا، وإصابة قرابة 11 ألفا، إلى جانب اعتقال ما يفوق 21 ألفا، وفق معطيات رسمية.