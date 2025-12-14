شهيد ومصابون برصاص الاحتلال وهجمات مستوطنين في الضفة

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وهجمات مستوطنين، خلال اقتحامات واعتقالات واسعة طالت مدنا وبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة، تزامنت مع هجمات شنها مستوطنون متطرفون برام الله وأريحا.

وزعم جيش الاحتلال أن فلسطينيا حاول طعن جنود قرب الخليل جنوب الضفة الغربية، فأطلقت القوات النار عليه وقتلته في حادث لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف قوات الاحتلال.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل الخليل الشمالي أطلقت النار صوب شاب وأصابته بالرأس، وتركته في المكان ينزف، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه. وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال أغلقت كافة المداخل الرئيسية المؤدية إلى الخليل.

ومساء أمس قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الفتى محمد عباهرة (16 عاما) استشهد برصاص قوات الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية وإن قوات الاحتلال تحتجز جثمانه.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيانه أن قواته قتلت "فلسطينيا مسلحا " عقب إلقائه عبوة ناسفة تجاه الجنود دون وقوع إصابات.

من جانب آخر، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقهما نقلت إلى المستشفى شابا عمره 30 عاما أصيب بالرصاص الحي في الرجل في بلدة الرام شمال القدس وسط الضفة الغربية المحتلة.

كما أفادت إذاعة صوت فلسطين، أن فلسطينيا أصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات شهدتها بلدة سيلة الحارثية، غرب مدينة جنين، مشيرة إلى أن البلدة شهدت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال.

قوات الاحتلال تواصل اقتحام قرية المغير شمال شرقي رام الله. pic.twitter.com/3gfHDP91nF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 14, 2025

اقتحامات واعتقالات

وفي شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة الخليل، ونفذت حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 20 فلسطينيًا منهم أسرى محررون.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، ودهمت عددا من منازل أسرى محررين ومبعدين كان قد أُفرج عنهم في الاتفاق الأخير لوقف الحرب في قطاع غزة، وعبثت بمحتوياتها.

وأفاد مراسل الجزيرة، أن قوات الاحتلال سيرت دوريات راجلة في شوارع وأحياء مختلفة من البلدة.

وفي وسط الضفة، أفادت مراسلة الجزيرة، أن جيش الاحتلال اقتحم قرية عبوين شمالي مدينة رام الله وأطلق قنابل الصوت والغاز، ودهم عددا من المنازل واتخذ من بعضها نقاطا لانتشار القناصة. كما أغلق جيش الاحتلال جميع مداخل القرية ومنع السكان من الدخول أو الخروج.

وقد شملت اقتحامات جيش الاحتلال أيضا بلدات تُرمُسعَيّا وسِنجل وعارورة وكفر مالك.

وقالت الوكالة الفلسطينية للأنباء (وفا) إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت، صباح اليوم الأحد، مدخل بلدتي عطارة وروابي في محافظة رام الله، ما دفع المواطنين إلى سلك طرق طويلة للوصول إلى أماكنهم.

وأشارت وفا إلى أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية جنوب بيت لحم، وأوقفت عددا من المركبات، وفتشتها ودققت في هويات راكبيها، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة.

متابعة | مستوطنون يحرقون جرافة "باكر" ويخطون عبارات عنصرية بقرية كفر مالك شرق رام الله بالضفة الغربية pic.twitter.com/gKvdBDW2tB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 14, 2025

هجمات مستوطنين

في الأثناء، أفادت مصادر محلية للجزيرة، أن مستوطنين ملثمين اقتحموا فجر اليوم مساكن المواطنين وهاجموا السكان واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة 7 من أهالي التجمع، منهم نساء وأطفال بكسور ورضوض نقلوا إثرها إلى مستشفى أريحا لتلقي العلاج ووصفت حالة 3 منهم بالمتوسطة.

وقالت مراسلة الجزيرة، إن مستوطنين أحرقوا مركبات مواطنين فلسطينيين في بلدة كفر مالك شرق رام الله، وخطوا شعارات معادية للفلسطينيين على منازل شمالي البلدة.

إدانة واستنكار

وفي سياق متصل، استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الفلسطينية إقدام قوات الاحتلال على إغلاق بوابات الحرم الإبراهيمي الشريف بشكل متكرر أمام المصلين في وقت تفتح فيه أبوابه للمستوطنين.

وأدانت الوزارة استهداف طواقم العاملين في الحرم والتضييق عليهم وعرقلة عملهم اليومي. وأكدت أن هذه الممارسات تمثل اعتداء على صلاحيات الأوقاف وخرقًا للقوانين الدولية.

وشددت على أن الإجراءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على المصلين وفرض واقع جديد على الحرم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت صباح أمس السبت، البوابات المؤدية إلى المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين الفلسطينيين.

وأفاد مراسل الجزيرة، أن الإغلاق استمر حتى ما بعد ساعات الظهر.

وكانت قوات الاحتلال كثفت في الأشهر الأخيرة إغلاق البوابات المؤدية إلى المسجد بهدف التضييق على الفلسطينيين من الوصول إليه.