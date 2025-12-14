ردود فعل دولية تستنكر إطلاق النار بشاطئ بوندي الأسترالي

لقي الهجوم الذي راح ضحيته 11 شخصا على الأقل بالإضافة إلى إصابة العشرات، تنديدا واسعا، بعد أن فتح مسلحون النار على احتفال يهودي على شاطئ بوندي في مدينة سيدني الأسترالية اليوم الأحد.

وفيما يلي تصريحات أدلى بها زعماء من أنحاء العالم بعد الهجوم:

أستراليا

قال رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي إن هذا هجوم موجه ضد اليهود الأستراليين في أول يوم من عيد حانوكا، وهو "يوم يجب أن يكون يوم فرح واحتفال بالإيمان… في هذه اللحظة الحالكة على أمتنا"، وأكد أن أجهزة الشرطة والأمن تعمل للتوصل إلى أي شخص له علاقة بهذه "الفظاعة".

من جهتها، قالت زعيمة حزب الأحرار المعارض في أستراليا سوزان لي "الأستراليون في حداد شديد الليلة في وقت ضربت فيه الكراهية العنيفة قلب المجتمع الأسترالي الأيقوني.. مكان نعرفه جميعا ونحبه.. بوندي".

الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه "لا مكان لمعاداة السامية في هذا العالم. قلوبنا مع ضحايا هذا الهجوم المروع، ومع المجتمع اليهودي، ومع الشعب الأسترالي".

بريطانيا

قال رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر "أخبار مؤلمة للغاية من أستراليا. تقدم المملكة المتحدة التعازي لكل من تأثر بالهجوم المروع في شاطئ بوندي".

نيوزيلندا

قال رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون "أستراليا ونيوزيلندا من أقرب الأصدقاء، نحن عائلة. أشعر بالصدمة من المشاهد المؤلمة في بوندي، وهو مكان يزوره النيوزيلنديون كل يوم… تعاطفي ومشاعر جميع النيوزيلنديين مع كل من طالهم الأذى".

إسرائيل

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو "قبل بضعة أشهر، كتبت رسالة إلى رئيس وزراء أستراليا، أخبرته فيها أن سياساتهم تؤجج نار معاداة السامية وتشجع على كراهية اليهود التي تستشري في شوارعكم الآن. معاداة السامية كالسرطان، تنتشر عندما يصمت القادة، وعليكم استبدال الضعف بالعمل… لم يحدث هذا في أستراليا، وحدثت هناك اليوم جريمة مروعة: جريمة قتل بدم بارد. وللأسف، يتزايد عدد القتلى كل لحظة".

من جهته، قال وزير الخارجية جدعون ساعر: صدمت من هجوم إطلاق النار الذي أسفر عن قتلى، الذي وقع في مناسبة عيد الحانوكا في سيدني بأستراليا… هذه نتائج شيوع معاداة السامية في شوارع أستراليا على مدى العامين المنصرمين مع دعوات "عولمة الانتفاضة" المعادية للسامية والتحريضية التي تجسدت اليوم.

المفوضية الأوروبية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "صدمت بالهجوم المأساوي الذي وقع على شاطئ بوندي. أبعث خالص التعازي لعائلات الضحايا وأحبائهم… تقف أوروبا مع أستراليا واليهود في كل مكان. متحدون ضد العنف ومعاداة السامية والكراهية".

المفوضية الأفريقية

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إنه يرفض الإرهاب بجميع أشكاله، وإنه لا توجد مبررات لاستهداف المدنيين الأبرياء.

وأشارت المفوضية إلى أن "الهجوم يمس قيم السلام والتسامح والتعايش التي تقوم عليها المجتمعات الإنسانية"، محذرا من خطورة تصاعد خطاب الكراهية والعنف والتطرف على السلم المجتمعي والأمن الدولي.

بولندا

قال رئيس وزراء بولندا دونالد توسك "أتقدم بأحر التعازي لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي المروع على شاطئ بوندي في سيدني. إن معاداة السامية، أينما وجدت، تؤدي إلى أعمال إجرامية. واليوم، تقف بولندا إلى جانب أستراليا في هذه اللحظة العصيبة".

إسبانيا

قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس بوينو "مصدوم بشدة من الهجوم الإرهابي في أستراليا على اليهود، أتضامن مع الضحايا وذويهم ومع شعب وحكومة أستراليا… الكراهية ومعاداة السامية والعنف لا مكان لهم في مجتمعاتنا".

النرويج

قال رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره "صدمت بالهجوم المروع الذي وقع في شاطئ بوندي في أستراليا خلال احتفال بمناسبة عيد حانوكا اليهودي… أدين هذا العمل الإرهابي الخسيس بأشد العبارات الممكنة. أتقدم بأحر التعازي لجميع المتضررين من هجوم اليوم المأساوي".

السويد

قال رئيس وزراء السويد أولف كريسترشون "صدمت من الهجوم الذي وقع في سيدني واستهدف المجتمع اليهودي… أتعاطف مع القتلى وعائلاتهم. يجب أن نحارب معا انتشار معاداة السامية".