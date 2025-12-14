تعرف على أحد منفذي هجوم شاطئ بونداي بأستراليا

كشفت السلطات الأسترالية عن هوية أحد المشتبه بتورطهم في هجوم شاطئ بونداي الشهير في مدينة سيدني، الذي هزّ البلاد وأوقع عشرات الضحايا خلال احتفال للجالية اليهودية بعيد "الحانوكا".

ويظهر في مقطع مصوّر بثته وسائل إعلام محلية شاب يجلس فوق سطح أحد المباني وهو يحمل سلاحا، قبل أن تشير السلطات إلى أن الصورة تعود لمشتبه بتنفيذ هجوم سيدني، في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الحادث.

ووفق ما أعلنته الشرطة، فإن المشتبه به يدعى نافيد أكرم، ويبلغ من العمر 24 عاما، ويقيم في جنوب غرب مدينة سيدني، دون أن تكشف حتى الآن عن تفاصيل إضافية تتعلق بخلفيته أو دوافعه المحتملة.

وترافقت عملية التعقب مع استنفار أمني واسع، إذ دهمت الشرطة منزل عائلة أكرم في أحد الأحياء السكنية، وسط انتشار كثيف لسيارات الإسعاف وأضواء الطوارئ، في مشهد عكس خطورة التطورات وسرعة تحرك الأجهزة الأمنية.

وتداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي معلومات غير مؤكدة عن أصول المشتبه به، مشيرة إلى أنه من أصول باكستانية، غير أن السلطات الأسترالية شددت على أن هذه المعطيات لم تثبت رسميا حتى لحظة إعداد التقرير.

وفي تطور ميداني، أعلنت الشرطة أنها قتلت أحد منفذي الهجوم خلال المواجهات، من دون أن تحسم ما إذا كان القتيل هو نافيد أكرم أم المهاجم الآخر، بينما أُصيب مشتبه به آخر وألقي القبض عليه وحالته حرجة.

واستهدف الهجوم تجمعا للجالية اليهودية أثناء احتفالها بعيد "الحانوكا" قرب شاطئ بونداي، حيث أظهرت اللقطات حالة من الفوضى والهلع، مع فرار جماعي للمدنيين وانتشار مكثف لقوات الشرطة المدججة بالسلاح.

وأسفر الاعتداء عن مقتل 12 شخصا، بينهم شرطيان، وإصابة 29 آخرين في حصيلة أولية غير نهائية، فيما واصلت فرق الإسعاف نقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية في موقع الحادث.

وفي السياق ذاته، دان المفتي العام لأستراليا ونيوزيلندا الدكتور إبراهيم أبو محمد الهجوم بشدة، واصفا إياه بـ"العمل الإرهابي والغبي"، مؤكدا أن استهداف المدنيين جريمة مدانة بغض النظر عن الدين أو الهوية.

من جانبه، قال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون إن التحقيقات مستمرة، مؤكدا العمل "عن كثب مع المجتمع"، ومتعهدا بتقديم تحديثات متواصلة حول مجريات التحقيق مع تقدمها.