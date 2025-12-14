بيلاروسيا تفرج عن عشرات المعارضين بعد محادثات مع الولايات المتحدة

أفرجت بيلاروسيا السبت عن الناشط أليس بيالياتسكي الحائز جائزة نوبل للسلام في 2022 والمعارضة البارزة ماريا كوليسنيكوفا، وذلك بعد محادثات مع الولايات المتحدة.

وتندرج عملية الإفراج، التي شملت "123 مواطنا من عدة دول" في إطار اتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ترفع بموجبه واشنطن عقوبات اقتصادية كانت فرضتها على بيلاروسيا.

وأفادت واشنطن بأن أحد المفرج عنهم مواطن أميركي، وبين المفرج عنهم أيضا ناشطون آخرون وصحفيون، إضافة إلى فيكتور باباريكو، وهو مصرفي سابق صار معارضا، وحاول قبل اعتقاله الترشح للانتخابات الرئاسية في أغسطس/آب 2020 في مواجهة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وأوضحت منظمة فياسنا الحقوقية أن 114 من المفرج عنهم نقلوا إلى أوكرانيا، بحسب كييف، في حين وصل الآخرون إلى فيلنيوس في ليتوانيا.

ومن العاصمة الليتوانية، أفادت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا المقيمة خارج بلدها بأن السجناء السابقين نُقلوا إلى مصحة في الجانب الأوكراني.

وأشارت إلى أنهم سيحتاجون إلى رعاية طبية ونفسية بعد سنوات قضوها في السجون البيلاروسية المعروفة بظروفها القاسية.

وأسس أليس بيالياتسكي (63 عاما) العام 1996 مجموعة "فياسنا" (الربيع) للدفاع عن حقوق الإنسان والتي شكلت مصدرا أساسيا للمعلومات عن عمليات "القمع" في بيلاروسيا.

وشاركت ماريا كوليسنيكوفا (43 عاما)، وهي موسيقية أساسا، في قيادة التظاهرات الحاشدة احتجاجا على إعادة انتخاب لوكاشينكو في 2020.