بالصور.. رصاص يحوّل عيدا يهوديا إلى ساحة رعب في سيدني

SYDNEY, AUSTRALIA - DECEMBER 14: A member of the public leaves the scene with her child, who is covered in an emergency blanket, after a shooting at Bondi Beach on December 14, 2025 in Sydney, Australia. Two gunmen dressed in black fired several shots at Sydney's world-famous Bondi Beach, causing at least 10 injuries and three deaths, and setting off mass panic on a Sunday evening. (Photo by George Chan/Getty Images)
مغادرة موقع إطلاق النار على شاطئ بوندي في سيدني وحالة هلع أعقبت الهجوم المسلح وسط انتشار أمني واسع (غيتي)
Published On 14/12/2025
آخر تحديث: 14:56 (توقيت مكة)

تحوّلت أجواء الاحتفال بعيد "الحانوكا" اليهودي، اليوم الأحد، في أستراليا إلى مشاهد رعب وذعر على شاطئ بوندي الشهير قرب مدينة سيدني، بعدما دوّى إطلاق نار كثيف أسفر -بحسب وسائل إعلام أسترالية- عن مقتل 12 شخصا وإصابة عدد آخر، في واحد من أعنف الحوادث الأمنية التي تشهدها المدينة في السنوات الأخيرة.

SYDNEY, AUSTRALIA - DECEMBER 14: Police set up a cordon line at the scene of a mass shooting at Bondi Beach in on December 14, 2025 in Sydney, Australia. Two gunmen dressed in black fired several shots at Sydney's world-famous Bondi Beach, causing at least 10 injuries and three deaths, and setting off mass panic on a Sunday evening. (Photo by George Chan/Getty Images)
طوق أمني مشدد فرضته الشرطة الأسترالية في محيط شاطئ بوندي عقب حادث إطلاق النار الذي هزّ المنطقة خلال احتفالات دينية (غيتي)
People and emergency workers gather at location where a holiday event was taking place and then a reported shooting at Bondi Beach in Sydney, Sunday, Dec. 14, 2025. (AP Photo/Mark Baker)
تجمع لعناصر الطوارئ والمسعفين في الموقع الذي شهد الفعالية وسط حالة استنفار عقب ورود بلاغات عن سقوط قتلى وجرحى (أسوشيتد برس)
Emergency workers transport a person on a stretcher after a reported shooting at Bondi Beach in Sydney, Sunday, Dec. 14, 2025. (AP Photo/Mark Baker)
مشهد لنقل أحد المصابين على نقالة من موقع الحادث في ظل جهود إسعافية مكثفة للتعامل مع الضحايا (أسوشيتد برس)

وفي حين كانت العائلات والمتنزهون يتجمعون قرب الشاطئ، باغتتهم طلقات نارية متتالية، دفعت العشرات إلى الفرار في حالة من الهلع، وفق مقاطع فيديو متداولة، أظهرت أشخاصا يركضون وسط صرخات وصافرات إنذار الشرطة.

وكانت القناة 14 الإسرائيلية قد نقلت في وقت سابق أنباء أولية عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين، قبل أن تتحدث تقارير لاحقة عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 12، في ظل تضارب المعلومات مع استمرار العملية الأمنية.

Emergency workers transport a person on a stretcher after a reported shooting at Bondi Beach, in Sydney, Sunday, Dec. 14, 2025. (AP Photo/Mark Baker)
حالة فوضى وقلق سادت المكان مع انتشار فرق الإسعاف والإنقاذ بين المتواجدين على الشاطئ (أسوشيتد برس)
Emergency workers transport a person on a stretcher after a reported shooting at Bondi Beach in Sydney, Sunday, Dec. 14, 2025. (AP Photo/Mark Baker)
مسعفون ينقلون أحد المصابين من موقع إطلاق النار في شاطئ بوندي بمدينة سيدني وسط حالة استنفار للفرق الطبية (أسوشيتد برس)
Ambulances move around at Bondi Beach after a reported shooting in Sydney, Sunday, Dec. 14, 2025. (AP Photo/Mark Baker)
تحركات مكثفة لسيارات الإسعاف في محيط شاطئ بوندي تزامنا مع إغلاق عدد من الطرق القريبة (أسوشيتد برس)

وعقب الحادث مباشرة، أعلنت السلطات الأسترالية تنفيذ عملية أمنية واسعة في محيط شاطئ بوندي، في حين أكدت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز أنها تتعامل مع "حادث لا يزال مستمرا"، داعية الجمهور إلى تجنّب المنطقة حفاظا على السلامة وإتاحة المجال أمام الفرق المختصة.

SYDNEY, AUSTRALIA - DECEMBER 14: Members of the public leave the scene after a shooting at Bondi Beach on December 14, 2025 in Sydney, Australia. Two gunmen dressed in black fired several shots at Sydney's world-famous Bondi Beach, causing at least 10 injuries and three deaths, and setting off mass panic on a Sunday evening. (Photo by George Chan/Getty Images)
انسحاب عدد من المدنيين من موقع الحادث تحت إشراف الشرطة بعد توجيه نداءات بمغادرة المنطقة حفاظا على السلامة (غيتي)
Armed police work at the scene after a shooting incident at Bondi Beach in Sydney on December 14, 2025.
انتشار لعناصر الشرطة المسلحة في محيط الشاطئ ضمن عملية أمنية واسعة للسيطرة على الوضع ومنع أي تهديدات محتملة (الفرنسية)
Police vehicles are seen on a road after a shooting incident at Bondi Beach in Sydney on December 14, 2025.
حضور أمني كثيف على الطرق المؤدية إلى شاطئ بوندي مع استمرار التحقيقات في ملابسات الهجوم (الفرنسية)

وأعلنت الشرطة لاحقا اعتقال شخصين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول هويتهما أو دوافع الهجوم، في وقت لا تزال فيه التحقيقات جارية.

وفي السياق ذاته، وصفت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية الهجوم بأنه "إرهابي دموي"، مؤكدة أنها على تواصل مع قادة الجالية اليهودية في أستراليا لمتابعة تطورات الوضع وتقديم الدعم اللازم.

وعلى الصعيد الحكومي، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالي إن الحكومة على علم بـ"الوضع الأمني المتدهور" في منطقة بوندي، داعيا السكان القاطنين في محيط الشاطئ إلى توخي أقصى درجات الحذر، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الشرطة الرسمية.

ولا تزال سيدني تعيش على وقع الصدمة، في حين يترقب الأستراليون ما ستكشف عنه الساعات المقبلة من تفاصيل حول الهجوم، في وقت يُطرح فيه مجددا سؤال الأمن والعنف المسلح في بلد لطالما عُرف بتشدد قوانينه في هذا المجال.

المصدر: الجزيرة + وكالات

