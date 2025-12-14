بالصور.. رصاص يحوّل عيدا يهوديا إلى ساحة رعب في سيدني

تحوّلت أجواء الاحتفال بعيد "الحانوكا" اليهودي، اليوم الأحد، في أستراليا إلى مشاهد رعب وذعر على شاطئ بوندي الشهير قرب مدينة سيدني، بعدما دوّى إطلاق نار كثيف أسفر -بحسب وسائل إعلام أسترالية- عن مقتل 12 شخصا وإصابة عدد آخر، في واحد من أعنف الحوادث الأمنية التي تشهدها المدينة في السنوات الأخيرة.

وفي حين كانت العائلات والمتنزهون يتجمعون قرب الشاطئ، باغتتهم طلقات نارية متتالية، دفعت العشرات إلى الفرار في حالة من الهلع، وفق مقاطع فيديو متداولة، أظهرت أشخاصا يركضون وسط صرخات وصافرات إنذار الشرطة.

وكانت القناة 14 الإسرائيلية قد نقلت في وقت سابق أنباء أولية عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين، قبل أن تتحدث تقارير لاحقة عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 12، في ظل تضارب المعلومات مع استمرار العملية الأمنية.

وعقب الحادث مباشرة، أعلنت السلطات الأسترالية تنفيذ عملية أمنية واسعة في محيط شاطئ بوندي، في حين أكدت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز أنها تتعامل مع "حادث لا يزال مستمرا"، داعية الجمهور إلى تجنّب المنطقة حفاظا على السلامة وإتاحة المجال أمام الفرق المختصة.

وأعلنت الشرطة لاحقا اعتقال شخصين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول هويتهما أو دوافع الهجوم، في وقت لا تزال فيه التحقيقات جارية.

وفي السياق ذاته، وصفت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية الهجوم بأنه "إرهابي دموي"، مؤكدة أنها على تواصل مع قادة الجالية اليهودية في أستراليا لمتابعة تطورات الوضع وتقديم الدعم اللازم.

وعلى الصعيد الحكومي، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالي إن الحكومة على علم بـ"الوضع الأمني المتدهور" في منطقة بوندي، داعيا السكان القاطنين في محيط الشاطئ إلى توخي أقصى درجات الحذر، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الشرطة الرسمية.

ولا تزال سيدني تعيش على وقع الصدمة، في حين يترقب الأستراليون ما ستكشف عنه الساعات المقبلة من تفاصيل حول الهجوم، في وقت يُطرح فيه مجددا سؤال الأمن والعنف المسلح في بلد لطالما عُرف بتشدد قوانينه في هذا المجال.