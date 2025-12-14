انطلاق منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات بالرياض

انطلقت اليوم الأحد أعمال الدورة الـ11 لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة أمين عام المنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

وخلال الجلسة الافتتاحية، قال فيصل بن فرحان إن استضافة المملكة لهذه الدورة "تعكس دعمها المستمر للجهود الأممية لتعزيز قيم التسامح والحوار والعيش المشترك بين الثقافات والأديان".

وأضاف "نجتمع اليوم لإدارة أفضل السبل لمواجهة انتشار خطاب الكراهية وتزايد التيارات المتطرفة دينيا وقوميا حول العالم".

أما غوتيريش، فاعتبر في كلمته أنه "لا توجد مهمة أكثر حيوية من تعزيز السلام المستدام".

بدوره، أكد أمين رابطة العالم الإسلامي محمد العيسى أن "القيم الإنسانية الدولية التي يقوم عليها الاتحاد الأممي تحظى بالشرعية الدولية"، وتابع "نحتفي اليوم بمسيرة التحالف الحضاري على مدار 20 عاما".

وانطلق منتدى تحالف الأمم المتحدة للحضارات عام 2005، وتستضيف الرياض دورته الـ11 يومي الأحد والاثنين. وتقام الدورة تحت شعار "تحالف الحضارات: عقدان من الحوار من أجل الإنسانية- المضي قدما نحو عصر جديد من الاحترام والتفاهم المتبادلين في عالم متعدد الأقطاب".

ويشارك في الدورة قادة سياسيون ودينيون وممثلون عن منظمات دولية وإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب والفنون والرياضة والإعلام.

ومع دخول المبادرة عقدها الثالث، سيكون المنتدى في الرياض فرصة للاحتفال بالذكرى الـ20 لتأسيس المبادرة ورسم مسارها المستقبلي في السعي لتحقيق سلام دائم، حسب الأمم المتحدة.