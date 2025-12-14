المفتي العام لأستراليا ونيوزيلندا: ندين بشدة هجوم شاطئ بوندي "الإرهابي والجبان"

دان المفتي العام لأستراليا ونيوزيلندا الدكتور إبراهيم أبو محمد -في حديث لقناة الجزيرة- حادث إطلاق الذي وقع اليوم على شاطئ بوندي الشهير في مدينة سيدني الأسترالية"، ووصفه بـ"العمل الإرهابي والغبي".

وأضاف "ندين الحادث بشدة ونتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا"، متمنيا أن "يأخذ القانون مجراه ويتعامل مع الحادث بما يستحق من الحزم، وأن تتحقق العدالة فيه".

وعما إذا كان هناك اتصال بينهم وبين السلطات الأسترالية، أكد المفتي العام لأستراليا ونيوزيلندا أن الشرطة الأسترالية تحدثت معه عبر الهاتف وأخبرته بتفاصيل الهجوم، وأنه أصدر بعد ذلك بيان استنكار، قال فيه "ندين كل عمل شرير يلحق الأذى بأي ناس من البشر"، مشيرا إلى أنه لم يكن يعرف حينها من هو المستهدف ومن هم الضحايا.

كما كشف أنهم تواصلوا مع الجالية اليهودية وأعربوا لها عن تضامنهم معها، وقالوا لهم "نحن معكم ونحن شركاؤكم في الحزن والهم"، مشيرا إلى أن الإنسان لا يجوز أن يستهدف من أجل دينه أو جنسيته أو الفئة التي ينتمي إليها.

واعتبر أبو محمد أن "الهجوم هو اعتداء على كل أسترالي حر وليس على الإخوة اليهود"، وقال "نحن نفصل دائما بين كوننا مواطنين أستراليين وقضايا الشرق الأوسط، ونحرص على ألا يكون هناك صدى لما يحدث في منطقة الشرق الأوسط".

كما ذكر المفتي للجزيرة أن الجالية المسلمة في أستراليا تشعر بالحذر، ولم تكن تتمنى حصول هذا الهجوم أو أن يكون أي طرف من أطرافه من الجالية المسلمة، وقال "لا نستطيع سوى أن ندين هذا الجنون الذي يلحق الأذى بناس أبرياء لا علاقة لهم بشيء.. يحتفلون بعيدهم وبنهاية العام".

وشدد على أنهم كمسلمين لا يفرقون بين الضحية سواء كان مسلما أو يهوديا، لأن الجريمة هي جريمة، مجددا وصفه للهجوم بأنه "عمل مجرّم ومؤثّم وندينه بشدة".

وأضاف أن المجتمع الأسترالي متعدد الثقافات والأجناس والعقائد ولم يتعود على مثل هذه الأعمال، والناس يعيشون في تفاهم وانسجام.

إعلان

ويذكر أن 12 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 10 آخرين، بينهم شرطيان، في حادث إطلاق نار على شاطئ بوندي الشهير، والذي استهدف حشدا خلال احتفال بعيد "الحانوكا" (عيد الأنوار) اليهودي.

وقالت الشرطة الأسترالية إن أحد منفذي الهجوم المسلح كان ضمن القتلى، في حين أصيب المشتبه به الثاني وتم إلقاء القبض عليه، مشيرة إلى أن حالته حرجة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول أمني قوله إنه تمّ تحديد هوية أحد المسلحين في هجوم سيدني ويدعى نافيد أكرم.