اتفاقية تعاون عسكري بين إثيوبيا والكونغو برازافيل

وقّعت إثيوبيا وجمهورية الكونغو (برازافيل) مذكرة تفاهم للتعاون العسكري، في خطوة وُصفت بأنها مهمة نحو تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، وعلى رأسها الجريمة العابرة للحدود والإرهاب.

وجاء التوقيع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عقب مباحثات رفيعة المستوى بين وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد، ونظيرها الكونغولي شارل ريتشارد مونغو.

وأكدت الوزيرة عائشة خلال مراسم التوقيع أن الاتفاقية تمثل إطارا عمليا لتوسيع التعاون الدفاعي في ظل بيئة أمنية إقليمية ودولية تزداد تعقيدا، مشددة على أن التنسيق الوثيق بين البلدين ضروري للتعامل مع التهديدات المشتركة.

وتشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجالات الإنتاج العسكري، وصيانة الأسلحة، والتعليم والتدريب، إضافة إلى عمليات حفظ السلام.

كما تتيح الاتفاقية الاستفادة المشتركة من القدرات العسكرية بما يعزز الفعالية العملياتية.

من جانبه، وصف الفريق أول مونغو الاتفاقية بأنها محطة أساسية في مسار تعزيز السلام والأمن بين البلدين، معلنا أن تنفيذ بنودها سيبدأ قريبًا، كما وجّه دعوة رسمية لنظيرته الإثيوبية لزيارة برازافيل.

وأكدت إثيوبيا في ختام المراسم التزامها بتعميق الشراكات الدبلوماسية والدفاعية مع الدول الأفريقية دعما للاستقرار الإقليمي، في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية العابرة للحدود في القارة.