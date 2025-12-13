34 مصابا بانفجار "غامض" في حفل زفاف جنوبي سوريا

ارتفعت حصيلة انفجار "غامض" وقع خلال حفل زفاف في محافظة درعا جنوبي سوريا، أمس الجمعة، إلى 34 مصابا، بينهم أطفال.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن مدير صحة درعا زياد المحاميد، أن عدد المصابين جراء الانفجار الذي وقع ببلدة عابدين بالريف الغربي للمحافظة ارتفع من 16 إلى 33 مصابا، بينهم أطفال.

وأوضح المحاميد أن مستشفى درعا الوطني استقبل 19 إصابة، بينما استقبل مستشفى طفس الوطني 6 إصابات، ووصلت 8 إصابات إلى المركز الصحي في بلدة الشجرة.

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات السورية بشأن أسباب الانفجار.

34 إصابة بينهم أطفال.. الإخبارية ترصد آثار الانفجار الذي وقع بحفل زفاف في قرية عابدين بريف درعا الغربي #الإخبارية_السورية pic.twitter.com/mqwBPRFK9r — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) December 13, 2025

وقال سكان في بلدة عابدين إنهم لم يعلموا ماذا حصل، وهل هي عبوة ناسفة أم قذيفة، لكنّ بعضهم تحدث عن قنبلة يدوية انفجرت خلال حفل الزفاف وتجمُّع المئات من الأهالي جلّهم أطفال.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تمكّن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970-2000).

#سوريا.. إصابة العشرات جراء انفــ ـجـار قنـبلة وسط حفل زفاف في قرية عابدين بريف درعا الغربي#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/DrbraBTyFr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 12, 2025

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق ممن يثيرون قلاقل أمنية.