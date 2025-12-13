محكمة روسية تعاقب كريم خان وقضاة في الجنائية الدولية

أصدرت محكمة روسية أحكاما بالسجن غيابيا بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان وعدد من قضاة وموظفي المحكمة، وفقا لمكتب المدعي العام الروسي.

وقال المكتب إن المحكمة "قضت بسجن خان 15 عاما غيابيا، على أن يقضي 9 أعوام منها في أحد السجون، بينما يُستكمل باقي الحكم في مستعمرة عقابية مخصصة للمجرمين المصنفين على أنهم خطرون".

وأضاف أن 8 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية صدرت بحقهم أيضا أحكام بالسجن تراوحت بين 3 أعوام ونصف العام و15 عاما، من بينهم رئيسها السابق بيوتر هوفمانسكي.

وبرر مكتب المدعي العام الروسي هذه الأحكام بالقول إن خان "باشر إجراءات جنائية غير قانونية بحق مواطنين روس" خلال الفترة من فبراير/شباط إلى مارس/آذار 2022، وإن رئاسة المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال "غير قانونية".

اتهام بوتين

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد اتهم في عام 2023 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بترحيل أطفال بشكل غير قانوني من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو، وهو ما دفع روسيا إلى فتح قضية جنائية ضده.

وفي يونيو/حزيران 2024، أصدرت المحكمة كذلك مذكرات توقيف بحق وزير الدفاع الروسي السابق سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة الحالي فاليري غيراسيموف، بتهم تتعلّق بإصدار أوامر بشن هجمات على أهداف مدنية في أوكرانيا.

ويبلغ خان من العمر 55 عاما، وهو موقوف حاليا عن العمل في إطار تحقيق داخلي يتعلّق باتهامات بارتكاب اعتداءات جنسية، ينفيها.

وتتزايد الشكوك بشأن صحة وأهداف هذه الاتهامات بسبب تزامنها مع الفترة التي كان يستعد فيها المدعي العام لإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت في 20 مايو/أيار 2024، على خلفية حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على خان على خلفية تلك التحقيقات التي تتعلق بمسؤولين أميركيين وإسرائيليين عن حرب الإبادة بغزة.

ولا تُعَد روسيا عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 125 دولة، كما أن الولايات المتحدة وإسرائيل أيضا ليستا من أعضائها.