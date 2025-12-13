أخبار|سوريا

قتلى وجرحى بهجوم على دورية أميركية سورية قرب تدمر

تدمر Palmyra المصدر: حساب Sprinter Pressعلى إكس The American fighter jets fly at low altitude over the city of Palmyra after the attack on American and HTS forces. ++++++++++ Sprinter Press @SprinterPress A US military convoy escorted by HTS forces was attacked in the Palmyra region of central Syria, with reports of injuries. Several US and Hayat Tahrir al-Sham forces were injured, and US helicopters transported the injured to Al-Tanf airbase.
تحليق مكثف للطائرات الأميركية في تدمر بعد الهجوم (مواقع التواصل)
Published On 13/12/2025
آخر تحديث: 18:50 (توقيت مكة)

تعرضت دورية مشتركة بين القوات الأميركية والأمن السوري لإطلاق نار كثيف قرب مدينة تدمر وسط سوريا، مما أسفر عن إصابة عنصرين أميركيين بجروح خطيرة ومقتل عنصرين من الأمن السوري، بالإضافة إلى إصابات أخرى.

وقُتل مطلق النار في المواجهة، دون الكشف عن هويته أو دوافعه حتى الآن، مع تدخل مروحيات أميركية لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف جنوبي البلاد.

وجاء الهجوم أثناء قيام الوفد المشترك بجولة ميدانية للاطلاع على خطط مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة، وسط إغلاق مؤقت لطريق دير الزور/دمشق وتحليق مكثف للطائرات الأميركية، مما أثار قلق السكان المحليين.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات المشتركة قطعت الطريق كإجراء أمني طارئ، مشيرا إلى مغادرة الوفد المنطقة على وجه السرعة، متجها نحو قاعدة التنف، في ظل استنفار أمني واسع وتشديد للإجراءات في محيط المنطقة.

وشهدت سماء مدينة تدمر، اليوم السبت، تحليقا مكثفا لطائرات حربية أميركية على علو منخفض، تخلله إلقاء بالونات حرارية، بالتزامن مع حالة استنفار أمني للقوات الحكومية السورية في المنطقة وسماع أصوات إطلاق رصاص، طبقا للمرصد.

وأثار التحليق المنخفض حالة من القلق لدى بعض السكان، في ظل غياب معلومات رسمية توضح خلفيات المشهد الميداني.

المصدر: الجزيرة + وكالات

