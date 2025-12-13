شهيد في جباليا وقصف إسرائيلي على قطاع غزة

استشهد شاب فلسطيني اليوم السبت بنيران جيش الاحتلال خارج مناطق انتشاره في شمالي قطاع غزة، في حين شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات جوية ومدفعية على أنحاء متفرقة من القطاع.

وأكد مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطيني في جباليا شمالي قطاع غزة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشاره التي ينص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد مراسل الجزيرة أن جيش الاحتلال نفذ عملية نسف لمبان تزامنا مع قصف مدفعي شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة في مناطق انتشاره داخل ما يعرف باسم "الخط الأصفر"، والذي تسيطر إسرائيل وفقه على نحو 53% من مساحة القطاع.

وأضاف المراسل أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي يسيطر عليها جيش الاحتلال.

وأفاد بأن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات في مناطق انتشار جيش الاحتلال بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

يأتي ذلك وسط مواجهة سكان قطاع غزة منخفضا جويا قاسيا أسفر منذ أول أمس الخميس عن وفاة 14 فلسطينيا نتيجة الأمطار والبرد وانهيار أكثر من 15 منزلا قصفها الجيش الإسرائيلي سابقا.

وتعيش نحو 250 ألف أسرة في مخيمات النزوح بقطاع غزة، وتواجه البرد والسيول داخل خيام مهترئة، في حين يكافح النازحون لحماية أطفالهم من البرد القارس بإمكانيات وقدرات شبه معدومة، وفق تصريحات سابقة للدفاع المدني.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار، إذ ارتكبت خلال الشهرين الماضيين نحو 738 خرقا وقتلت أكثر من 386 فلسطينيا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الثلاثاء الماضي.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت لعامين أكثر من 70 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.