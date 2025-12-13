الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قيادي بحماس في غزة

قال الجيش الإسرائيلي إنه شن بالاشتباك مع جهاز الأمن العام (الشاباك) هجوما على قيادي بارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمدينة غزة.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المستهدف هو القيادي رائد سعد الذي وضع خطة هجوم السابع من أكتوبر لهزيمة فرقة غزة بالجيش، كما تقول.

وأفادت مصادر أمنية إسرائيلية أن المستهدف هو القيادي البارز في القسام رائد سعد، ووصفته بالرجل الثاني، وأكدت نجاح العملية.

وقالت الإذاعة إن القيادي المستهدف كان يقوم بمحاولات إعادة إعمار وإنتاج وسائل قتالية في صفوف حماس، وأضافت أن المستهدف كان قد شارك في محاولات إعادة تأهيل وتصنيع أسلحة لصالح الحركة.

وكشفت إذاعة الجيش أن الاحتلال حاول اغتيال سعد خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنه نجا من محاولات اغتيال خلال الحرب.

وأضافتت الإذاعة أن عملية الاغتيال تمت بموافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دون إطلاع واشنطن مسبقا

من ناحية ثانية، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر أمني قوله إن لم يكن هناك تنسيق مع الأميركيين قبل تنفيذ عملية الاغتيال في حماس.