الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قيادي بحماس في غزة

Palestinian children inspect the remains of a car in the aftermath of an Israeli strike, amid the Israel-Hamas conflict, in Khan Younis in the southern Gaza Strip December 23, 2024. REUTERS/Hatem Khaled TPX IMAGES OF THE DAY
عملية استهداف سابقة لسيارة في غزة (رويترز-أرشيف)
Published On 13/12/2025
|
آخر تحديث: 17:07 (توقيت مكة)

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي -نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي- إن جيش الاحتلال استهدف قياديا كبيرا في حركة المقاومة الإسلامية حماس.

كما نقلت القناة الـ12 عن مسؤول إسرائيلي أن القيادي المستهدف في العملية هو رائد سعد نائب قائد الجناح العسكري لحركة حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القيادي المستهدف كان يقوم بمحاولات إعادة إعمار وإنتاج وسائل قتالية في صفوف حماس.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جيش الاحتلال حاول اغتيال رائد سعد خلال الفترة الأخيرة.

وقالت إنه في الأسبوعين الماضيين كانت هناك فرصتان لاستهداف رائد سعد وألغي الأمر في الدقائق الأخيرة.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن رائد سعد نجا من محاولات اغتيال خلال الحرب ولا معلومات تؤكد نجاح عملية الاغتيال الحالية.

وفي وقت سابق قالت وكالة الأناضول نقلا عن مصادر طبية إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بقصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية غربي مدينة غزة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

المصدر: الجزيرة

