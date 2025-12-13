ألمانيا تطالب إسرائيل بوقف فوري للاستيطان بالضفة

طالبت الخارجية الألمانية الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لبناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة أن التوسع الاستيطاني في الضفة بلغ أعلى مستوى له منذ عام 2017، بينما تواصلت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين موقعة عددا من الإصابات بين الفلسطينيين.

وقالت الخارجية الألمانية، في بيان "نرفض بشكل قاطع قرار إسرائيل بناء أكثر من 750 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية"، معتبرة أن الاستيطان ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ويقوض حل الدولتين.

وطالبت الخارجية الألمانية الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لبناء المستوطنات، مؤكدة رفضها أي ضم رسمي أو بحكم الأمر الواقع للأراضي الفلسطينية.

وشددت ألمانيا على أنها لن تعترف بأي تغيير على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 إلا باتفاق الطرفين.

توسع الاستيطان

وعلى صعيد متصل، قال تقرير للأمم المتحدة إن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بلغ أعلى مستوى له منذ عام 2017 على الأقل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وثيقة مرسلة إلى أعضاء مجلس الأمن "أدين التوسع المستمر للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي يستمر في تأجيج التوترات، ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية ومترابطة وذات سيادة كاملة".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت -أمس الجمعة- أن عدد الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم منذ مطلع العام الجاري بلغ أكثر من ألف فلسطيني، وذلك في المنطقة "ج"، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.

وأوضح فرحان حق، نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، أن معظم الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم هدمت منازلهم بحجة عدم امتلاكهم تراخيص بناء إسرائيلية، وهي تراخيص وصفها بأنها من شبه المستحيل حصول الفلسطينيين عليها.

وأشار المتحدث الأممي إلى أن هذا المستوى من التهجير يمثل ثاني أعلى معدل سنوي يسجل منذ عام 2009.

إصابة 4 فلسطينيين

وعلى الصعيد الميداني في الضفة الغربية، أصيب فلسطيني -مساء الجمعة- برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. وذكر تلفزيون فلسطين أن قوات إسرائيلية اقتحمت قرية شقبا -غرب مدينة رام الله– وأطلقت الرصاص الحي والغاز المدمع، ما أسفر عن إصابة شاب بجروح، ونقل للعلاج في مركز صحي بالقرية.

وفي وقت سابق الجمعة، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فلسطينية أصيبت إثر اعتداء قوات الاحتلال عليها بالضرب في مدينة دورا، بالخليل جنوبي الضفة.

كما أصيب فلسطينيان -فجر الجمعة- برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم الأمعري جنوبي مدينة رام الله، وسط الضفة. وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي اعتدى على عائلة فلسطينية خلال اقتحامه قرية المغير شرقي رام الله، دون الإبلاغ عن إصابات.

كما شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية اقتحامات للجيش الإسرائيلي أطلق خلالها الغاز المدمع وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة المحتلة اقتحامات شبه يومية من جانب الجيش الإسرائيلي تتخللها عمليات اعتقال واشتباكات. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والدة الشهيد أحمد العواودة في قرية "دير سامت"، غرب الخليل.

وأفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال القرية، حيث دهمت منزل الأسير العواودة واعتقلت والدته، واعتبرت مصادر محلية ذلك محاولة للضغط على العائلة لتسليم والد الأسير.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر وعضو الهيئة التنظيمية في مخيم قلنديا مهند عدوي على حاجز جبع شمال القدس المحتلة.

وتصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين بالضفة خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، التي دخل وقف إطلاق النار فيها حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ بدئه حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية أكثر من 1092 فلسطينيا، وأصابوا نحو 11 ألفا آخرين، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألف شخص.