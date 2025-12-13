عاجل| الخارجية الألمانية: نرفض بشكل قاطع قرار إسرائيل بناء أكثر من 750 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

عاجل| الخارجية الألمانية: الاستيطان ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ويقوض حل الدولتين

عاجل| الخارجية الألمانية: نطالب الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لبناء المستوطنات

عاجل| الخارجية الألمانية: نرفض أي ضم رسمي أو بحكم الأمر الواقع للأراضي الفلسطينية

عاجل| الخارجية الألمانية: لن نعترف بأي تغيير على حدود 4 يونيو 1967 إلا باتفاق الطرفين

التفاصيل بعد قليل..