عاجل| الخارجية الألمانية: نطالب الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لبناء المستوطنات
Published On 13/12/2025|
آخر تحديث: 00:53 (توقيت مكة)
عاجل| الخارجية الألمانية: نرفض بشكل قاطع قرار إسرائيل بناء أكثر من 750 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
عاجل| الخارجية الألمانية: الاستيطان ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ويقوض حل الدولتين
عاجل| الخارجية الألمانية: نرفض أي ضم رسمي أو بحكم الأمر الواقع للأراضي الفلسطينية
عاجل| الخارجية الألمانية: لن نعترف بأي تغيير على حدود 4 يونيو 1967 إلا باتفاق الطرفين
المصدر: الجزيرة + وكالات