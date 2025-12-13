غزيون يلتحقون بقوافل الشهداء وعبوة ناسفة تنفجر في جنود الاحتلال

أدت غارات إسرائيلية اليوم السبت إلى سقوط شهداء ومصابين في قطاع غزة، في حين انفجرت عبوة ناسفة في جنود الاحتلال، مما أدى إلى إصابة اثنين.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة بسقوط 6 شهداء بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة وشمالي القطاع منذ صباح اليوم السبت.

وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن قصفا إسرائيليا على شارع الرشيد الساحلي جنوب غرب مدينة غزة أدى لسقوط مصابين.

وقد أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى "70 ألفا و654 شهيدا، و171 ألفا و95 مصابا".

جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة، أشارت فيه إلى إضافة "277 شهيدا" للإحصائية التراكمية للضحايا وذلك بعد اكتمال بياناتهم وإقرارها من لجنة "اعتماد الشهداء" (حكومية).

اختراقات متواصلة

وأفادت الوزارة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية "3 شهداء بينهم واحد انتشل، و16 إصابة".

وتواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي باستهداف مناطق مدنية وإطلاق الرصاص على الفلسطينيين.

وفي خروقاتها للاتفاق، قتلت إسرائيل منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 386 فلسطينيا وأصابت 1018 آخرين، وفق ما أورده بيان الوزارة.

وإلى جانب الضحايا، خلفت الإبادة الإسرائيلية دمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية في القطاع، مما ألحق خسائر مادية بالقطاع تكلفتها نحو 70 مليار دولار.

في السياق ذاته أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين من الاحتياط صباح اليوم جنوبي قطاع غزة إثر انفجار عبوة ناسفة، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وبحسب أرقام رسمية، بلغت خسائر إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 1721 قتيلا، بينهم 870 عسكريا سقطوا في قطاع غزة.

وفي وقت سابق كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن 22 ألفا من عسكرييها أصيبوا في معارك بالقطاع.