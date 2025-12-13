عاجل,
أخبار

عاجل | الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين من الاحتياط صباح اليوم جنوبي قطاع غزة إثر انفجار عبوة ناسفة

ترامب ومادورو
Published On 13/12/2025
|
آخر تحديث: 17:41 (توقيت مكة)

حفظ

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان