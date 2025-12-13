أخبار|فلسطين

دعوة أممية لإيواء 1.28 مليون شخص في غزة بشكل عاجل

A displaced Palestinian man clears muddy water in a flooded tent camp on a rainy day in Nuseirat, central Gaza Strip, December 12, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa
مياه الأمطار أغرقت آلاف الخيام في قطاع غزة (رويترز)
Published On 13/12/2025
|
آخر تحديث: 22:04 (توقيت مكة)

حفظ

دعا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اليوم السبت إلى رفع القيود للوصول إلى المحتاجين في قطاع غزة قبل أن يحصد الشتاء مزيدا من الأرواح، محذرا من أن نحو 1.28 مليون شخص في غزة بحاجة إلى مساعدة عاجلة.

وأدى المنخفض الجوي الأخير إلى استشهاد 11 فلسطينيا، وفقدان واحد بفعل انهيار عدة مبان، وتضرر وغرق 53 ألف خيمة بشكل كلي أو جزئي، بحسب مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وقال مدير المكتب إسماعيل الثوابتة في مؤتمر صحفي في مدينة دير البلح إن طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين 11 فلسطينيا من تحت أنقاض نحو 13 مبنى كانت قد تعرضت لقصف إسرائيلي وانهارت بفعل الأمطار وظروف المنخفض.

بدوره قال مدير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك إن غزة غير مستعدة لمواجهة هذه الظروف الجوية، مضيفا أن إسرائيل تمنع إدخال الخيام اللازمة، وحتى الآن سمحت بدخول أقل من 30% من الخيام التي يحتاجها سكان قطاع غزة.

 

Displaced Palestinians make their way through a flooded street on a cart, during a rainy day in Nuseirat, central Gaza Strip, December 11, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa
عائلة فلسطينية تغادر خيمتها المتضررة جراء الفيضانات في النصيرات بغزة (رويترز)

وأكد دويك، في حديث لوكالة الأناضول، أن فصل الشتاء بظروفه القاسية بات على الأبواب في قطاع غزة، وأن الأوضاع تتجلى على شكل كارثة إنسانية، وأن الوضع يزداد خطورة يوما بعد يوم.

وحذر من أن الفيضانات والعواصف قد تتسبب في وفيات جماعية ونزوح واسع.

ودعا المجتمع الدولي بأكمله للتحرك بشكل عاجل لضمان استعداد قطاع غزة لمواجهة هذه الظروف الجوية القاسية.

ومنذ فجر الأربعاء الماضي، أثرت العاصفة "بيرون" على الأراضي الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة، بعدما نشأت منخفضا جويا عنيفا قادما من قبرص واليونان، مسببة أمطارا غزيرة ورياحا عاتية وعواصف رعدية أدت إلى فيضانات وانقطاع طرقات أمام حركة السير.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان